SK Meiningen II beendet gegen Hittisau II die schwarze Serie

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:17

Dem vermeintlichen Underdog, SK CHT Austria Meiningen 1b, wusste KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 1:7.

Die Experten wiesen FC Hittisau 1b vor dem Match gegen SK Meiningen 1b die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SK CHT Austria Meiningen 1b bereits in Front. Noah Ganath markierte in der dritten Minute die Führung. Eine starke Leistung zeigte Simon Sieber, der sich mit einem Doppelpack für den Gastgeber beim Trainer empfahl (10./28.). Hittisau 1b rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Ganath (53.), Manuel Keckeis (55.) und Sieber (58.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von SK Meiningen 1b aufkommen. In der Schlussphase gelang Simon Maier noch der Ehrentreffer für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b (82.). Simon Bolter baute den Vorsprung von SK CHT Austria Meiningen 1b in der 86. Minute aus. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr SK Meiningen 1b einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

SK CHT Austria Meiningen 1b macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zehn. SK Meiningen 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist SK CHT Austria Meiningen 1b wieder in der Erfolgsspur.

Der Patzer von FC Hittisau 1b zog im Klassement keine Folgen nach sich. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

SK Meiningen 1b tritt am kommenden Samstag bei FC Schwarzenberg 1b an, Hittisau 1b empfängt am selben Tag Keckeis Installationen SV Frastanz 1b.

4. Landesklasse: SK CHT Austria Meiningen 1b – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 7:1 (3:0)

86 Simon Bolter 7:1

82 Simon Maier 6:1

58 Simon Sieber 6:0

55 Manuel Keckeis 5:0

53 Noah Ganath 4:0

28 Simon Sieber 3:0

10 Simon Sieber 2:0

3 Noah Ganath 1:0

