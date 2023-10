Schwarzenberg II lässt Meiningen II keine Chance

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:35

SK CHT Austria Meiningen 1b blieb gegen MEVO FC Schwarzenberg 1b chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. FC Schwarzenberg 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SK Meiningen 1b einen klaren Erfolg.

In Minute elf traf Schwarzenberg 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Der Gastgeber baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Dominic Effinger beförderte den Ball in der 41. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von MEVO FC Schwarzenberg 1b auf 2:0. Mit der Führung für FC Schwarzenberg 1b ging es in die Kabine. In der 64. Spielminute setzte sich MEVO FC Schwarzenberg 1b erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. FC Schwarzenberg 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (66.). Wenige Minuten später verkürzte SK CHT Austria Meiningen 1b auf 1:4 (70.). Der Gast wurde deutlich abgehängt, als Schwarzenberg 1b auf 5:1 erhöhte (87.). Letztlich feierte MEVO FC Schwarzenberg 1b gegen SK Meiningen 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FC Schwarzenberg 1b nun auf dem fünften Platz steht. Mit 33 geschossenen Toren gehört Schwarzenberg 1b offensiv zur Crème de la Crème der 4. Landesklasse. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat MEVO FC Schwarzenberg 1b derzeit auf dem Konto.

SK CHT Austria Meiningen 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Schwarzenberg 1b weiter im Abstiegssog. SK Meiningen 1b musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SK CHT Austria Meiningen 1b insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für SK Meiningen 1b sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Schwarzenberg 1b tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei Keckeis Installationen SV Frastanz 1b an. Bereits zwei Tage vorher reist SK CHT Austria Meiningen 1b zu Peter Dach FC Koblach 1b.

4. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg 1b – SK CHT Austria Meiningen 1b, 5:1 (2:0)

87 Paul Matteo Zuendel 5:1

70 Kevin Stoessel 4:1

66 William Shawn Kobe Bereuter 4:0

64 William Shawn Kobe Bereuter 3:0

41 Eigentor durch Dominic Effinger 2:0

11 Ralph Zuendel 1:0

