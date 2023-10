Nächster Erfolg für Frastanz II - Dreier in Hittisau!

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:36

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Frastanz 1b gegen Hittisau 1b den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Im ersten Durchgang hatte KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Lukas Bals brachte das Heimteam in der 47. Minute nach vorn. FC Hittisau 1b musste den Treffer von Frank Egharevba zum 1:1 hinnehmen (72.). In der 75. Minute überwand Frastanz 1b die Abwehr von Hittisau 1b und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Linus Beer ließ sich in der 86. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Egharevba noch einen Treffer parat hatte (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Keckeis Installationen SV Frastanz 1b FC Hittisau 1b 3:2.

Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Hittisau 1b derzeit auf dem Konto. Die Lage von KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b bleibt angespannt. Gegen SV Frastanz 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei Frastanz 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Frastanz 1b. Frastanz 1b ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog Keckeis Installationen SV Frastanz 1b an FC Hittisau 1b vorbei auf Platz vier. Hittisau 1b fiel auf die sechste Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b bei FC Lustenau 1c an, während SV Frastanz 1b zwei Tage zuvor Intersport FC Schruns 1b empfängt.

4. Landesklasse: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – Keckeis Installationen SV Frastanz 1b, 2:3 (1:0)

89 Frank Egharevba 2:3

86 Linus Beer 2:2

75 Lukas Gort 1:2

72 Frank Egharevba 1:1

47 Lukas Bals 1:0

