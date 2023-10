FC Lustenau 1c gewinnt Torfestival gegen Hittisau II

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:03

FC Lustenau 1c errang am Samstag einen 5:3-Sieg über FC Hittisau 1b. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Lustenau 1c heißen konnte.

Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hittisau 1b bereits in Front. Simon Maier markierte in der dritten Minute die Führung. Noch in der ersten Halbzeit errang FC Lustenau 1c den Ausgleich (40.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nach 50 Minuten beförderte FC Lustenau 1c das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz. Das Heimteam führte schließlich das 3:1 herbei (57.). In ruhiges Fahrwasser brachte der Tabellenprimus sich, indem man das 4:1 erzielte (62.). Jakob Bilgeri schoss die Kugel zum 2:4 für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b über die Linie (69.). Für ruhige Verhältnisse sorgte FC Lustenau 1c, als man das 5:2 besorgte (76.). Linus Beer verkürzte für FC Hittisau 1b später in der 88. Minute auf 3:5. Am Schluss gewann FC Lustenau 1c gegen den Gast.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Lustenau 1c 28 Zähler zu Buche. Offensiv sticht FC Lustenau 1c in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 37 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Hittisau 1b führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Mit insgesamt 28 Zählern befindet sich FC Lustenau 1c voll in der Spur. Die Formkurve von FC Hittisau 1b dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für FC Lustenau 1c ist MEVO FC Schwarzenberg 1b (Samstag, 12:15 Uhr). Hittisau 1b misst sich am selben Tag mit FC Mellau 1b (12:00 Uhr).

4. Landesklasse: FC Lustenau 1c – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 5:3 (1:1)

88 Linus Beer 5:3

76 Hakan Oener 5:2

69 Jakob Bilgeri 4:2

62 Erkan Ergueven 4:1

57 Erkan Ergueven 3:1

50 Hakan Oener 2:1

40 Simon Boesch 1:1

3 Simon Maier 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.