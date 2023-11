Negativserie von FC Hittisau II hält auch gegen Mellau II weiter an

Details Sonntag, 05. November 2023 01:50

FC Hittisau 1b steckte gegen FC Mellau 1b eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Damit wurde FC Mellau 1b der Favoritenrolle vollends gerecht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Bals sein Team in der 15. Minute. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Arsen Murad den Ausgleich (20.). Gabriel Hiller stellte die Weichen für FC Mellau 1b auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 2:1 zur Stelle war. Durch ein Eigentor von Hittisau 1b verbesserte FC Mellau 1b den Spielstand auf 3:1 für sich (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 2:3 von KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b stellte Linus Beer sicher (56.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Luca Meusburger schnürte einen Doppelpack (65./79.), sodass FC Mellau 1b fortan mit 5:2 führte. Am Ende verbuchte FC Mellau 1b gegen FC Hittisau 1b die maximale Punkteausbeute.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Hittisau 1b den neunten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Misere von KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b hält an. Insgesamt kassierte FC Hittisau 1b nun schon vier Niederlagen am Stück.

Im letzten Hinrundenspiel errang FC Mellau 1b drei Zähler und weist als Tabellendritter nun insgesamt 28 Punkte auf. Mit 41 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der 4. Landesklasse. Die Saison von FC Mellau 1b verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief FC Mellau 1b konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Hittisau 1b verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 30.03.2024 Farbencenter FC Thüringen 1b.

4. Landesklasse: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – FC Mellau 1b, 2:5 (1:3)

79 Luca Meusburger 2:5

65 Luca Meusburger 2:4

56 Linus Beer 2:3

33 Eigentor durch Julian Kueer 1:3

24 Gabriel Hiller 1:2

20 Arsen Murad 1:1

15 Lukas Bals 1:0

