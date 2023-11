FC Koblach II wacht erst nach Rückstand in Sulzberg auf

Details Sonntag, 05. November 2023 01:51

Der Gast kam am Samstag zu einem 5:3-Erfolg gegen FC Sulzberg 1b.

Die Beobachter waren sich einig, dass Sulzberg 1b als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Ein Doppelpack brachte das Heimteam in eine komfortable Position: Raphael Knill war gleich zweimal zur Stelle (9./27.). Bastian Gumilar verkürzte für FC Koblach 1b später in der 35. Minute auf 1:2. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Niklas Winkel mit dem 2:2 für Koblach 1b zur Stelle (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Für das 3:2 und 4:2 war Thomas Staudacher verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (51./55.). Mit dem 5:2 durch Gumilar schien die Partie bereits in der 57. Minute mit Peter Dach FC Koblach 1b einen sicheren Sieger zu haben. Für das 3:5 von FC Sport Haschko Sulzberg 1b zeichnete Maximilian Baldauf verantwortlich (70.). Am Schluss schlug FC Koblach 1b FC Sulzberg 1b mit 5:3.

Sulzberg 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht FC Sport Haschko Sulzberg 1b in der Rückrunde von der elften Position an. Zwei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat FC Sulzberg 1b momentan auf dem Konto. Seit fünf Spielen wartet Sulzberg 1b schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Im letzten Hinrundenspiel errang Koblach 1b drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 25 Punkte auf. Die Saisonbilanz von Peter Dach FC Koblach 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und einem Unentschieden büßte FC Koblach 1b lediglich vier Niederlagen ein. Koblach 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 30.03.2024 für FC Sport Haschko Sulzberg 1b zum Auswärtsspiel gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b. Peter Dach FC Koblach 1b tritt am gleichen Tag bei Intersport FC Schruns 1b an.

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – Peter Dach FC Koblach 1b, 3:5 (2:2)

70 Maximilian Baldauf 3:5

57 Bastian Gumilar 2:5

55 Thomas Staudacher 2:4

51 Thomas Staudacher 2:3

44 Niklas Winkel 2:2

35 Bastian Gumilar 2:1

27 Raphael Knill 2:0

9 Raphael Knill 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.