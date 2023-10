Brederis II kassiert gegen SW Bregenz Juniors halbes Dutzend!

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:06

SW Bregenz Juniors (1b) erteilte SK Brederis 1b eine Lehrstunde: 6:0 hieß es am Ende für SW Bregenz Juniors (1b).

SW Bregenz Juniors (1b) ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b einen klaren Erfolg.

Kaan Bayraktar brachte sein Team in der 13. Minute nach vorn. SW Bregenz Juniors (1b) baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Tamer Uyar beförderte den Ball in der 24. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gasts auf 2:0. Mit dem 3:0 von Lukas Feuersinger für SW Bregenz Juniors (1b) war das Spiel eigentlich schon entschieden (33.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Paris Miskakis auf Seiten von SW Bregenz Juniors (1b) das 4:0 (40.). Nach dem souveränen Auftreten von SW Bregenz Juniors (1b) überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. SW Bregenz Juniors (1b) baute die Führung aus, indem Mark Vasic zwei Treffer nachlegte (58./75.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SW Bregenz Juniors (1b) bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Trotz der Schlappe behält SK Brederis 1b den neunten Tabellenplatz bei. In der Defensive drückt der Schuh beim Heimteam, was in den 42 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Der Zu-null-Sieg lässt SW Bregenz Juniors (1b) passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit dem Sieg baute SW Bregenz Juniors (1b) die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SW Bregenz Juniors (1b) sechs Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SW Bregenz Juniors (1b), was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für SK Brederis 1b ist SPG FC Rotenberg 1c (Samstag, 13:45 Uhr). SW Bregenz Juniors (1b) misst sich am selben Tag mit FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (14:00 Uhr).

5. Landesklasse: METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b – SW Bregenz Juniors (1b), 0:6 (0:4)

75 Mark Vasic 0:6

58 Mark Vasic 0:5

40 Paris Miskakis 0:4

33 Lukas Feuersinger 0:3

24 Eigentor durch Tamer Uyar 0:2

13 Kaan Bayraktar 0:1

