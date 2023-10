Acht Treffer zwischen Hörbranz/Hohenweiler II und Beschling

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:07

Hörbranz/Hohenweiler 1b gewann das Samstagsspiel gegen Beschling mit 5:3.

Auf dem Papier ging SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b als Favorit ins Spiel gegen FC Beschling Bettler Äule – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Gleich zu Spielbeginn traf Hörbranz/Hohenweiler 1b zur frühen Führung (5.). Für das 2:0 des Gastgebers zeichnete Sebastian Filler verantwortlich (27.). Cristian-Ioan Botici versenkte den Ball in der 30. Minute im Netz von SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. In der 39. Minute erhöhte Marek Sochora auf 3:1 für Hörbranz/Hohenweiler 1b. Mit der Führung für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Erencan Erdogdu, als er das 4:1 für Hörbranz/Hohenweiler 1b besorgte (46.). In der 68. Minute erzielte FC Beschling das 2:4. Als wäre die Lage für den Gast nicht schon misslich genug gewesen, musste Fabio Mesa in der 69. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Simon Bargehr überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:2 für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b (86.). Mit dem 3:5 gelang Botici ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (88.). Schlussendlich verbuchte Hörbranz/Hohenweiler 1b gegen Beschling einen überzeugenden Heimerfolg.

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b liegt im Klassement nun auf Rang drei. Mit 31 geschossenen Toren gehört Hörbranz/Hohenweiler 1b offensiv zur Crème de la Crème der 5. Landesklasse.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt FC Beschling Bettler Äule den siebten Platz in der Tabelle ein. FC Beschling ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Beschling momentan auf dem Konto. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Hörbranz/Hohenweiler 1b ist Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b (Samstag, 12:15 Uhr). FC Beschling Bettler Äule misst sich am selben Tag mit FC Schwarzach (14:30 Uhr).

5. Landesklasse: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – FC Beschling Bettler Äule, 5:3 (3:1)

88 Cristian-Ioan Botici 5:3

86 Simon Bargehr 5:2

68 Leonard Loruenser 4:2

46 Erencan Erdogdu 4:1

39 Marek Sochora 3:1

30 Cristian-Ioan Botici 2:1

27 Sebastian Filler 2:0

5 William Hoerburger 1:0

