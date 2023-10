FC Schwarzach war auch durch den SC Dornbirn nicht zu stoppen

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:08

SC Dornbirn 1977 steckte gegen FC Schwarzach eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von FC Schwarzach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Dornbirn bereits in Front. Ibragim Isajew markierte in der vierten Minute die Führung. Roman Eder trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Felix Schneider schnürte einen Doppelpack (29./42.), sodass FC Schwarzach fortan mit 3:1 führte. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Schneider schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 4:1 für den Ligaprimus in die Höhe. Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Bulat Akajev von SC Dornbirn 1977 noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (89.). Letztlich fuhr FC Schwarzach einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Wer soll FC Schwarzach noch stoppen? FC Schwarzach verbuchte gegen SC Dornbirn die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 5. Landesklasse weiter an. Der Defensivverbund von FC Schwarzach steht nahezu felsenfest. Erst zehnmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. FC Schwarzach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. FC Schwarzach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SC Dornbirn 1977. Die mittlerweile 45 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Die Stärke von SC Dornbirn liegt in der Offensive – mit insgesamt 27 erzielten Treffern. Nun musste sich SC Dornbirn 1977 schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vom Glück verfolgt war SC Dornbirn in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

FC Schwarzach tritt kommenden Samstag, um 14:30 Uhr, bei FC Beschling Bettler Äule an. Einen Tag später empfängt SC Dornbirn 1977 FC Au 1b.

5. Landesklasse: FC Schwarzach – SC Dornbirn 1977, 4:1 (3:1)

74 Felix Schneider 4:1

42 Felix Schneider 3:1

29 Felix Schneider 2:1

14 Roman Eder 1:1

4 Ibragim Isajew 0:1

