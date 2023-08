SK Brederis lässt sich von Nüziders zu Hause überrumpeln

Details Sonntag, 27. August 2023 03:06

SK Brederis setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:5 gegen FC Nüziders die dritte Niederlage.

In der zwölften Minute ging Autohaus Rudi Lins FC Nüziders in Führung. Pascal Draxler versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (16.). Für ruhige Verhältnisse sorgte der Spitzenreiter, als man das 3:0 besorgte (22.). In der 25. Minute schoss FC Nüziders das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. METZLER Werkzeuge SK Brederis ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders. Erneut traf FC Nüziders und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (50.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Autohaus Rudi Lins FC Nüziders einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

In der Defensivabteilung von SK Brederis knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Einen klassischen Fehlstart legte der Gastgeber hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Die errungenen drei Zähler gingen für FC Nüziders einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Am kommenden Sonntag tritt METZLER Werkzeuge SK Brederis bei FC Viktoria 62 Bregenz an, während Autohaus Rudi Lins FC Nüziders einen Tag zuvor Vollbad FC Götzis empfängt.

Landesliga: METZLER Werkzeuge SK Brederis – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, 0:5 (0:4)

50 Benjamin Duer 0:5

25 Lukas Tuertscher 0:4

22 Benjamin Duer 0:3

16 Pascal Draxler 0:2

12 Benjamin Duer 0:1

