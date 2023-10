Kennelbach bringt Nüziders herbe Pleite bei

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:22

Kennelbach erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen FC Nüziders.

FC Kennelbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders einen klaren Erfolg.

Kennelbach ging in der 19. Minute in Führung. Zur Pause hatte der Gastgeber eine hauchdünne Führung inne. In der 75. Minute brachte FC Kennelbach das Netz zum Zappeln. Für das 3:0 zugunsten von Kennelbach sorgte dann kurz vor Schluss Linus Amann, der FC Kennelbach und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte Kennelbach am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Nüziders.

FC Kennelbach stabilisiert nach dem Erfolg über Autohaus Rudi Lins FC Nüziders die eigene Position im Klassement. Die Saisonbilanz von Kennelbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte FC Kennelbach lediglich drei Niederlagen ein.

Trotz der Niederlage belegt FC Nüziders weiterhin den achten Tabellenplatz. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten sechs Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Kennelbach dagegen schon 19 Punkte auf dem Konto hat.

Nächster Prüfstein für FC Kennelbach ist FC Viktoria 62 Bregenz (Sonntag, 10:30 Uhr). FC Nüziders misst sich am selben Tag mit Intersport FC Schruns (16:00 Uhr).

Landesliga: FC Kennelbach – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, 3:0 (1:0)

88 Linus Amann 3:0

75 Bilal Guemues 2:0

19 Bilal Guemues 1:0

