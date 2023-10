Hatlerdorf seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise von RW Langen geht weiter

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:44

RW Langen konnte Hatlerdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Reinaldo Batista Caetano mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Langen. SC Hatlerdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Burhan Yilmaz schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (81.). Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas brachte den Ligaprimus in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte Hatlerdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen.

Burhan Yilmaz, Trainer FC Hatlerdorf: „Von Anfang an haben wir das Spiel dominiert und konnten uns gegen einen tief stehenden Gegner ohne Druck die Bälle hin und her spielen. Wir haben dem Gegner nicht eine Torchance zugelassen und hatten von Minute eins bis zur letzten Sekunde alles im Griff. Es war ein Klassenunterschied zu sehen und das spiegelt auch das Ergebnis wider.

Gratulation an mein Team!“

Nachdem SC Hatlerdorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Hatlerdorf weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Erfolgsgarant von SC Hatlerdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 30 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von Hatlerdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SC Hatlerdorf nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte.

RW Langen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Der Angriff ist bei Langen die Problemzone. Nur zwölf Treffer erzielte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen bislang. Nun musste sich RW Langen schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nachdem in den letzten fünf Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang 13. SC Hatlerdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Hatlerdorf tritt am Samstag, den 21.10.2023, um 14:00 Uhr, bei TSV Altenstadt an. Einen Tag später (13:30 Uhr) empfängt RW Langen ERNE FC Schlins.

Landesliga: SC Hatlerdorf – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, 3:0 (1:0)

83 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 3:0

81 Burhan Yilmaz 2:0

43 Reinaldo Batista Caetano 1:0

