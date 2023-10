Volkan Akyildiz trifft für Hatlerdorf in Altenstadt dreimal!

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:47

SC Hatlerdorf kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen TSV Altenstadt. Die Beobachter waren sich einig, dass Altenstadt als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Volkan Akyildiz brachte die Gastgeber in der 13. Minute ins Hintertreffen. Burhan Yilmaz erhöhte den Vorsprung von Hatlerdorf nach 31 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der dritte Streich von SC Hatlerdorf war Akyildiz vorbehalten (64.). Adrian Kappei verkürzte für TSV Altenstadt später in der 76. Minute auf 1:3. Für das zweite Tor von Altenstadt war David Gassner verantwortlich, der in der 80. Minute das 2:3 besorgte. In der Nachspielzeit besserte Akyildiz seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen dritten Tagestreffer für Hatlerdorf erzielte. Zum Schluss feierte SC Hatlerdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen TSV Altenstadt.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Das heutige Spiel fand unter traumhaften Bedingungen statt und verlief superfair. Bis auf die letzten fünfzehn Minuten, in denen der TSV gedrückt hat, hatten wir das Spiel sowohl spielerisch als auch taktisch komplett unter Kontrolle. Alles in allem geht dieser Sieg völlig in Ordnung. Ich denke, ohne die kuriose Elfmetersituation zum 1:3 vom Gegner wäre das Spiel zum Ende weniger hektisch geworden. Die Fairness beider Mannschaften will ich hier noch mal extra betonen. Superleistung des jungen Schiedsrichterteams!“

Trotz der Niederlage fiel Altenstadt in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von TSV Altenstadt alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte Altenstadt kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Wer soll Hatlerdorf noch stoppen? Der Gast verbuchte gegen TSV Altenstadt die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Landesliga weiter an. Erfolgsgarant von SC Hatlerdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 34 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte Hatlerdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Tabellenführer acht Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. SC Hatlerdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Altenstadt tritt kommenden Donnerstag, um 10:30 Uhr, bei Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen an. Zwei Tage später empfängt Hatlerdorf VfB Hohenems 1b.

Landesliga: TSV Altenstadt – SC Hatlerdorf, 2:4 (0:2)

94 Volkan Akyildiz 2:4

80 David Gassner 2:3

76 Adrian Kappei 1:3

64 Volkan Akyildiz 0:3

31 Burhan Yilmaz 0:2

13 Volkan Akyildiz 0:1

