Altenstadt beendet gegen Brederis Negativserie

Ein Tor machte den Unterschied – TSV Altenstadt siegte mit 2:1 gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Altenstadt.

Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft mit 2:1 für sich entschieden.

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Necip Bekleyen aufseiten von SK Brederis das 1:0 (45.). Das Schlusslicht nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Adrian Ionel Cimpean beförderte das Leder zum 1:1 von TSV Altenstadt in die Maschen (61.). David Gassner machte in der 74. Minute das 2:1 von Altenstadt perfekt. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte TSV Altenstadt schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Altenstadt macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position elf. TSV Altenstadt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Altenstadt beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

42 Tore kassierte METZLER Werkzeuge SK Brederis bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Landesliga. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SK Brederis bis jetzt erst 18 Treffer erzielte. In dieser Saison sammelte METZLER Werkzeuge SK Brederis bisher zwei Siege und kassierte zwölf Niederlagen. SK Brederis ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nächster Prüfstein für TSV Altenstadt ist Vollbad FC Götzis (Samstag, 16:00 Uhr). METZLER Werkzeuge SK Brederis misst sich am selben Tag mit VfB Hohenems 1b (14:00 Uhr).

Landesliga: TSV Altenstadt – METZLER Werkzeuge SK Brederis, 2:1 (0:1)

74 David Gassner 2:1

61 Adrian-Ionel Cimpean 1:1

45 Necip Bekleyen 0:1

