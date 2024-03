Klarer Erfolg von Hohenems II über SW Bregenz Amateure

Details Samstag, 30. März 2024 23:39

SW Bregenz Amateure konnte Hohenems 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet.

Auf dem Platz erwies sich VfB Hohenems 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. SW Bregenz Amateure hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Lukas Beck brachte Hohenems 1b in der 14. Minute in Front. Nicolas Cermak erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (28.). Die Hintermannschaft von SW Bregenz Amateure ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Hohenems 1b ließ den Vorsprung in der 65. Minute anwachsen. Letztlich fuhr VfB Hohenems 1b einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit sechs Siegen weist die Bilanz von Hohenems 1b genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Durch den klaren Erfolg über SW Bregenz Amateure ist VfB Hohenems 1b weiter im Aufwind.

SW Bregenz Amateure muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SW Bregenz Amateure momentan auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog Hohenems 1b an SW Bregenz Amateure vorbei auf Platz acht. SW Bregenz Amateure fiel auf die zehnte Tabellenposition.

VfB Hohenems 1b tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei METZLER Werkzeuge SK Brederis an. Einen Tag später empfängt SW Bregenz Amateure Autohaus Rudi Lins FC Nüziders.

Landesliga: VfB Hohenems 1b – SW Bregenz Amateure, 3:0 (2:0)

65 Nicolas Martinovic 3:0

28 Nicolas Cermak 2:0

14 Lukas Beck 1:0

Details

