Hatlerdorf mit Ausrufezeichen an die Liga – 3:0 bei Viktoria Bregenz!

Der Tabellenführer der Landesliga, SC Elektro Graf Hatlerdorf, ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Ein ungefährdeter 3:0 Erfolg beim FC Viktoria Bregenz. Aber auch Verfolger Sulz holt mit einem 2:0 in Schruns drei Punkte. Schlins hat dagegen den direkten Anschluss an die Top-2 mit einer Nullnummer in Nüziders verloren.

Auf dem Papier ging Hatlerdorf als Favorit ins Spiel gegen FC Viktoria 62 Bregenz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. SC Hatlerdorf hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Yasin Cansiz brachte Viktoria Bregenz in der 17. Minute ins Hintertreffen. Reinaldo Batista Caetano schoss die Kugel zum 2:0 für Hatlerdorf über die Linie (29.). Die Hintermannschaft von Viktoria ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Burhan Yilmaz legte in der 49. Minute zum 3:0 für SC Hatlerdorf nach. Die 0:3-Heimniederlage von FC Viktoria 62 Bregenz war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde, da bei uns fünf Spieler fehlten. Meine Mannschaft hat meine taktische Idee von diesem Spiel total umsetzen können und somit war unser Sieg nicht gefährdet. Die Tore haben wir zur richtigen Zeit geschossen und dem Gegner somit keine Chance gelassen. Wir konnten nur dreimal auf Rasen trainieren und mussten uns ziemlich schnell an das neue Terrain gewöhnen. Alles in allem ein verdienter Sieg meiner Jungs und ein Ausrufezeichen an die Liga!“

Nach 14 absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den fünften Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Viktoria Bregenz derzeit auf dem Konto. Viktoria baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer soll Hatlerdorf noch stoppen? Der Tabellenführer verbuchte gegen FC Viktoria 62 Bregenz die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Landesliga weiter an. Die Offensivabteilung von SC Hatlerdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 42-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte Hatlerdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamieren die Gäste elf Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SC Hatlerdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Am nächsten Samstag reist Viktoria Bregenz zu ERNE FC Schlins, zeitgleich empfängt Hatlerdorf FC Kennelbach.

Landesliga: FC Viktoria 62 Bregenz – SC Hatlerdorf, 0:3 (0:2)

49 Burhan Yilmaz 0:3

29 Reinaldo Batista Caetano 0:2

17 Yasin Cansiz 0:1

