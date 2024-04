Raphael Schmid trifft für Hohenems II gegen Brederis in beide Tore

Details Samstag, 06. April 2024 21:16

METZLER Werkzeuge SK Brederis und VfB Hohenems 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Hohenems 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Im Hinspiel hatten die Gäste nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

VfB Hohenems 1b legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Nicolas Cermak aufhorchen (5./15.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Eigentor in der 55. Minute: Pechvogel Raphael Schmid beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit SK Brederis den 1:2-Anschluss. Die komfortable Halbzeitführung von Hohenems 1b hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Enes Keskin schoss den Ausgleich in der 60. Spielminute. Schmid brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von VfB Hohenems 1b über die Linie (68.). In den 90 Minuten war Hohenems 1b im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als METZLER Werkzeuge SK Brederis und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

45 Gegentreffer musste SK Brederis im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich sechs Zählern aus 15 Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. METZLER Werkzeuge SK Brederis hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von VfB Hohenems 1b aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. Hohenems 1b verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief VfB Hohenems 1b konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Am kommenden Sonntag trifft SK Brederis auf Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, Hohenems 1b spielt tags zuvor gegen Vollbad FC Götzis.

Landesliga: METZLER Werkzeuge SK Brederis – VfB Hohenems 1b, 2:3 (0:2)

68 Raphael Schmid 2:3

60 Enes Keskin 2:2

55 Eigentor durch Raphael Schmid 1:2

15 Nicolas Cermak 0:2

5 Nicolas Cermak 0:1

