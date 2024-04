FC Sulz mit Sieg gegen Langen im Aufwärtstrend

Details Samstag, 06. April 2024 21:17

FC Renault Malin Sulz erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen.

Auf dem Papier ging FC Sulz als Favorit ins Spiel gegen RW Langen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Langen einen 2:1-Sieg für sich reklamiert.

FC Renault Malin Sulz ging durch Mathias Pointner in der 22. Minute in Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Pointner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (75.). Aurel Nitz gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Sulz (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Renault Malin Sulz am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen.

Nachdem FC Sulz hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist FC Renault Malin Sulz weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit 42 geschossenen Toren gehört FC Sulz offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. Die Saison von FC Renault Malin Sulz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Seit fünf Begegnungen hat FC Sulz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

RW Langen führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft FC Renault Malin Sulz auf SV Gaissau, Langen spielt tags darauf gegen TSV Altenstadt.

Landesliga: FC Renault Malin Sulz – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, 3:0 (1:0)

84 Aurel Nitz 3:0

75 Mathias Pointner 2:0

22 Mathias Pointner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.