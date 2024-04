Altenstadt vergibt in Götzis 3:1-Führung!

Details Samstag, 06. April 2024 21:18

Altenstadt hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 4:4 mit lediglich einem begnügen.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten von TSV Altenstadt ausgegangen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Selim Kum sein Team in der vierten Minute. David Gassner ließ sich in der 13. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Altenstadt. David Bonner erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem Gast durch einen Selbsttreffer das 2:1 (30.). Noch vor der Halbzeit legte Gassner seinen zweiten Treffer nach (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der vierte Streich von TSV Altenstadt war Ramazan Altintas vorbehalten (55.). Eine starke Leistung zeigte Kum, der sich mit einem Doppelpack für Vollbad FC Götzis beim Trainer empfahl (73./76.). In der 81. Minute gelang dem Gastgeber, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Matej Tomas. Altenstadt ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich FC Götzis noch ein Unentschieden.

Vollbad FC Götzis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Götzis schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 33 Gegentore verdauen musste. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Vollbad FC Götzis kann einfach nicht gewinnen.

Die letzten Auftritte waren mager, sodass TSV Altenstadt nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Mit diesem Unentschieden verpasste Vollbad FC Götzis die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht FC Götzis damit auch unverändert auf Rang 13. FC Götzis verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Vier Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Altenstadt derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Vollbad FC Götzis ist VfB Hohenems 1b (Samstag, 17:30 Uhr). TSV Altenstadt misst sich am selben Tag mit Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen (15:00 Uhr).

Landesliga: Vollbad FC Götzis – TSV Altenstadt, 4:4 (1:3)

81 Matej Tomas 4:4

76 Selim Kum 3:4

73 Selim Kum 2:4

55 Ramazan Altintas 1:4

40 David Gassner 1:3

30 Eigentor durch David Bonner 1:2

13 David Gassner 1:1

4 Selim Kum 1:0

