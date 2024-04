Nach 0:2 Punkt für Hatlerdorf in Schruns

Details Samstag, 13. April 2024 22:51

Das Spiel vom Samstag zwischen Intersport FC Schruns und SC Hatlerdorf endete mit einem 2:2-Remis.

FC Schruns erwies sich gegen Hatlerdorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel war Schruns bei der deutlichen 2:9-Pleite unter die Räder gekommen.

Daniel Brugger brachte sein Team in der 18. Minute nach vorn. In der 24. Minute erhöhte Felix Tschanz auf 2:0 für Intersport FC Schruns. Die Hintermannschaft von SC Hatlerdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 50. Minute erzielte Reinaldo Batista Caetano das 1:2 für die Gäste. Die komfortable Halbzeitführung von FC Schruns hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Hatlerdorf schoss den Ausgleich in der 59. Spielminute. Gedanklich hatte Schruns den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte SC Hatlerdorf am Ende noch den Teilerfolg.

Intersport FC Schruns muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. FC Schruns verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten Partien hatte Schruns kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Mit 36 Punkten steht Hatlerdorf auf dem Platz an der Sonne. Mit beeindruckenden 44 Treffern stellt SC Hatlerdorf den besten Angriff der Landesliga. Hatlerdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SC Hatlerdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt elf Spiele ist es her.

Intersport FC Schruns tritt am kommenden Samstag bei ERNE FC Schlins an, Hatlerdorf empfängt am selben Tag SV Gaissau.

Landesliga: Intersport FC Schruns – SC Hatlerdorf, 2:2 (2:0)

59 Abdülkerim Kalkan 2:2

50 Reinaldo Batista Caetano 2:1

24 Felix Tschanz 2:0

18 Daniel Brugger 1:0

