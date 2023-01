FC Lustenau gibt Testspielplan für den Winter 2023 bekannt

Details Freitag, 27. Januar 2023 23:55

Am letzten Märzwochenende 2023 wird die Meisterschaft der Vorarlbergliga fortgesetzt und für den FC Lustenau geht es um sehr viel. Mit einem Spiel weniger hat man den siebenten und letzten Aufstiegsplatz in die Eliteliga besetzt und diesen will man natürlich unbedingt mindestens verteidigen. Aber die Verfolger Höchst, die Austria Lustenau Amateure und Andelsbuch haben noch Kontakt zur Aufstiegszone. Hochspannung ist für das Frühjahr garantiert! Der FC Lustenau veranstaltet aber auch das 20. internationale MB Michael Bischof Nachwuchs-Hallenturnier und eine Faschingsparty am 4. Februar 2023, außerdem steht der Testspielplan fest. Alle Details im Folgenden aus den Ankündigungen des Vereins.

20. Internationales MB Michael Bischof Nachwuchs-Hallenturnier

Am kommenden letzten Jännerwochenende 2023 steht die 20. Auflage des internationalen Nachwuchsturniers im Gymnasium auf dem Programm. Von Freitag bis Sonntag wird es wieder spannende Fußballspiele und zahlreiche strahlende Kinderaugen geben. Wir freuen uns auf viele sportbegeisterte Zuschauer, die wir in gewohnter Qualität bewirten dürfen.

Namenspartner ist heuer die MB Michael Bischof GmbH, euer Innenausstatter & Bodenleger in Hard. Vielen Dank für die Unterstützung!

Auf ein Highlight freuen wir uns aber ganz besonders: Am Samstag Abend steigt das legendäre Altherren-Turnier mit einer großen Party im Anschluss.

Testspiele der Kampfmannschaft Winter 2023

Es wird höchste Zeit, dass wir wieder Fußball zu sehen bekommen. Nicht mehr lange und der Ball rollt wieder. Auch wenn es bis zum Start in die Rückrunde der Liga noch einige Wochen dauert, so können wir uns wenigstens auf einige interessante Testspielpartien freuen.

Das erste Testspiel steht schon unmittelbar bevor. Am 3. Februar treten die Jungs aus der Holzstraße gegen die Admira aus Dornbirn an. Einen Überblick zu den geplanten Testspielen findet ihr hier:

3. Februar 2023 - 20:15 Uhr - Admira gegen FC Lustenau 1907 (Birkenwiese)

11. Februar 2023 - 12:00 Uhr - FC Egg gegen FC Lustenau 1907 (Hatlerdorf)

18. Februar 2023 - 14:00 Uhr - Hella DSV gegen FC Lustenau 1907 (Hatlerdorf)

24. Februar 2023 - 19:00 Uhr - SV Grödig gegen FC Lustenau 1907 (Trainingslager in Salzburg)

1. März 2023 - 18:30 Uhr - Hohenems 1b gegen FC Lustenau 1907 (Herrenried)

4. März 2023 - 15:00 Uhr - Altach Amateure gegen FC Lustenau 1907 (Schnabelholz)

11. März - 14:00 Uhr - FC Lauterach gegen FC Lustenau 1907 (Lauterach)

Faschingsparty des FC Lustenau

Nur noch wenige Male schlafen. Luschnous Faschingsparty rückt langsam, aber sicher immer näher. Viele von euch haben sich bereits eines der begehrten Tickets für den 4. Februar gesichert.

Das Programm ist mittlerweile gänzlich fixiert und eines ist bereits gewiss: Es wird grandios.

Der Vorverkauf läuft übrigens prima: Aktuell gibt es nur noch einzelne Restkarten. Wer dabei sein will, sollte sich also noch so schnell wie möglich eine der wenigen verbleibenden Karten sichern.