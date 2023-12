Neuer Trainer und Kaderänderungen beim VfB Bezau

Details Freitag, 22. Dezember 2023 13:46

Auch in der Vorarlbergliga werden die ersten Kaderänderungen im Winter 2023/24 bekannt. Wälderhaus VfB Bezau hat für die Rückrunde eine echte Vorarlberger Trainerlegende verpflichtet. Zwei Neuzugänge und ein Abgang wurden ebenso im Dezember 2023 bekannt gegeben. Bezau liegt nach der Hinrunde der Meisterschaft auf Tabellenplatz neun, sechs Punkte beträgt der Puffer auf die Abstiegszone, allerdings fehlen auch nur vier Punkte auf Platz drei!

Bezau begrüßt neuen Trainer und zwei Verstärkungen – Dursan Karatay verlässt den VfB!

Der VfB Bezau hat die Vorarlberger Trainerlegende Günther Kerber für deren KM1-Team gewonnen. Neben Stationen beim SCR Altach, VfB Hohenems, FC Dornbirn, FC Langenegg und TSV Altenstadt hat sich Günther Kerber in den letzten Jahren verstärkt der Nachwuchsförderung und der Entwicklung des Damenfußballs in Vorarlberg gewidmet. Bezaus sportlicher Leiter Werner Tartarotti betont: „Mit Günther haben wir für unseren Verein einen richtigen Fußballlehrer gewinnen können. Er hat den Vorarlberger Fußballsport in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kein anderer. Mit seiner Erfahrung und seinem fachlichen Know-How ist er der ideale Mann für unsere junge Mannschaft!“

Leider muss Bezau auch einen Abschied vermelden. Dursun Karatay verlässt den VfB. Der 39-jährige Stürmer hat in dreizehn Spielen für den VfB beeindruckende sieben Tore erzielt, darunter das Derbytor gegen Rotenberg und ein Dreierpack gegen Ludesch.

Ein herzliches Willkommen unseren Neuzugang Tobias Erath. Der 22-jährige Defensivspieler wechselt vom FC Bizau zu uns nach Bezau. „Hinti passt perfekt zu unserer jungen Mannschaft. Zudem sind wir stolz, einen weiteren Spieler aus der gemeinsamen Nachwuchsförderung des FNZ Hinterwald bei uns in Bezau zu haben!“, sagt der sportlicher Leiter Werner Tartarotti. Hinti, wir wünschen dir eine schöne Zeit in Bezau!

Alessandro Mistura verstärkt unser Team als zweiter Neuzugang für die kommende Frühlingssaison. Der 27-jährige Flügelspieler war zuletzt in der Wiener Stadtliga bei Wienerberg bzw. Landesliga Ost bei Mistelbach aktiv und kehrt nun nach Vorarlberg zurück. „Ich bin mega happy, dass es nun mit dem Wechsel zum VfB geklappt hat. Ich freue mich, dass ich jetzt ein Teil vom VfB sein darf und hoffe auf eine erfolgreiche Zeit!“, sagt Alessandro. Wir wünschen allen eine schöne und hoffentlich erfolgreiche Zeit beim VfB!

(Quelle: Wälderhaus VfB Bezau facebook)