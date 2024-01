Coach von Bizau: „In die Eliteliga, da wollen wir hin!“

Details Freitag, 12. Januar 2024 00:44

Die aktive Fußballerkarriere von Lukas Katnik von Mäder über Pasching nach Wattens in die Bundesliga gibt seiner Aussage über die fußballerische Entwicklung der 2. Liga und der Regionalliga West natürlich besonders Gewicht. Beide Ligen haben an Qualität in den letzten Jahren verloren! Als Trainer des Kaufmann Bausysteme FC Bizau gilt es zunächst die Klasse in der Vorarlbergliga zu halten. Der Kampf gegen den Abstieg wird heftig, denn es könnten mehr als zwei Mannschaften absteigen müssen, da es in der Regionalliga West für die Vorarlberger Teams nicht rosig aussieht. Für Lukas Katnig und seinem Team von Bizau steht aber mittelfristig das Ziel Eliteliga auf der Agenda!

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Lukas Katnik: „Mein Bruder!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Lukas Katnik: „FC Mäder, FC Koblach, FC Lustenau, FC Dornbirn, UFC Anif, Red Bull Juniors, FC Pasching, Austria Salzburg, WSG Wattens, Austria Lustenau, FC Dornbirn, SW Bregenz und FC Bizau!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Lukas Katnik: „Sehr viele auf ihre Art und Weise. Kovac erkennt Dinge wie kein anderer, Bjelica hat uns binnen Monaten vom Tabellenletzten zum Top-Team geformt. Silberberger ist ein Perfektionist und noch viele mehr!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Lukas Katnik: „ Fußball spielt definitiv die Hauptrolle in meinem Leben!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Lukas Katnik: „Aufstieg mit Wattens in die Bundesliga!“

Bisheriges Karrieretief?

Lukas Katnik: „Beim FC Pasching haben wir zwar den ÖFB-Cup geholt, ich bin aber leider sehr oft verletzt!“

Warum bist Du gerade in Bizau engagiert?

Lukas Katnik: „Der Verein speziell Patrick Feurstein hat sich sehr um mich bemüht und ich bekomme die Chance mich als Trainer zu entwickeln!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Lukas Katnik: „Das Familiäre, die vielen Menschen, die für den Verein leben!“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Lukas Katnik: „Wir haben einiges gut zu machen und wollen uns gut darauf vorbereiten!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Lukas Katnik: „Wir wollen eine stabile Rückrunde spielen und schnellstmöglich die hinteren Plätze verlassen. Ich will mit meinem Trainerteam, die dazu nötige Arbeit bestmöglich machen!“

Wie hat sich die Qualität der Ligen in den letzten Jahren entwickelt?

Lukas Katnik: „Die zweite Liga und die Regionalliga West haben absolut an Qualität verloren. Das kann ich selbst sehr gut beurteilen. Die Eliteliga in Vorarlberg ist meiner Ansicht eine interessante Liga und jedes Team hat ihre spezielle Qualität. Dorthin wollen wir schnellstmöglich hin!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Lukas Katnik: „Wir haben mit BW Feldkirch eine tolle Mannschaft in unserer Liga, die auf allen Positionen gut besetzt ist!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Lukas Katnik: „Real Madrid!“

Deine Meinung zum VAR?

Lukas Katnik: „Mir hat er vor der Einführung nicht gefehlt und ich hätte in deswegen auch nicht installiert!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Lukas Katnik: „Unumgänglich, aber nein!“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Lukas Katnik: „Dazu müsste man Multimedia verbieten! (Smile)“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Lukas Katnik: „Speziell im Amateurfußball gibt es zu viel Neid und negatives Denken!“

Dein großes Vorbild allgemein?

Lukas Katnik: „Mein großer Bruder!“

Dein Vorbild im Fußball?

Lukas Katnik: „Del Piero!“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Lukas Katnik: „Rambo/Rocky – Sylvester Stallone!“

Deine Lieblingsmusik?

Lukas Katnik: „Deutscher Hip-Hop!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Lukas Katnik: „Tennis und Reisen!“

Persönliche Anliegen?

Lukas Katnik: „Danke für die Interviewanfrage!“