FC Hörbranz wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Sonntag, 28. August 2022 09:10

Im Spiel von ECO-PARK FC Hörbranz gegen Peter Dach FC Koblach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von FC Hörbranz. FC Koblach war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dursun Karatay traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Kurz vor der Pause traf Raphael Martin für Koblach (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.



Für das erste Tor von Hörbranz war Julian Lipburger verantwortlich, der in der 66. Minute das 1:2 besorgte. In der 68. Minute gelang dem Heimteam, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Sercan Altuntas. Peter Dach FC Koblach kam nicht mehr ins Spiel zurück, Jonas Tratter brachte ECO-PARK FC Hörbranz sogar in Führung (80.). FC Koblach ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot FC Hörbranz nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Hörbranz hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Die Offensive von ECO-PARK FC Hörbranz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Koblach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 21-mal schlugen die Angreifer von FC Hörbranz in dieser Spielzeit zu. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Hörbranz zu stoppen. Von den sieben absolvierten Spielen hat ECO-PARK FC Hörbranz alle gewonnen.

Peter Dach FC Koblach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In dieser Saison sammelte Koblach bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Kommenden Freitag (19:15 Uhr) tritt FC Hörbranz bei Kaufmann Bausysteme FC Bizau an, schon drei Tage vorher muss Peter Dach FC Koblach seine Hausaufgaben bei FC Hard (Nachtragsspiel aus Runde 5, 30. August um 18:00) erledigen.

Vorarlbergliga: ECO-PARK FC Hörbranz – Peter Dach FC Koblach, 3:2 (0:2)

80 Jonas Tratter 3:2

68 Sercan Altuntas 2:2

66 Julian Lipburger 1:2

45 Raphael Martin 0:2

3 Dursun Karatay 0:1