Deutliche Niederlage für FC Hörbranz

Details Samstag, 03. September 2022 08:51

In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. Kaufmann Bausysteme FC Bizau schickte ECO-PARK FC Hörbranz mit 5:1 vom Platz. Gegen FC Bizau setzte es für FC Hörbranz eine ungeahnte Pleite.

In Minute 13 traf Bizau zum ersten Mal ins Schwarze. Uelder Barbosa Mendes beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (38.). Mit der Führung für Kaufmann Bausysteme FC Bizau ging es in die Halbzeitpause. Das 1:2 von Hörbranz stellte Tobias Heidegger sicher (53.). Die Gäste gerieten deutlicher in Rückstand, als FC Bizau auf 3:1 erhöhte (55.). Mendes vollendete zum fünften Tagestreffer in der 61. Spielminute. Kurz vor Schluss traf Murat Bekar für Bizau (92.). Schlussendlich verbuchte Kaufmann Bausysteme FC Bizau gegen ECO-PARK FC Hörbranz einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Bizau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Offensiv konnte Bizau in der Vorarlbergliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 21 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Kaufmann Bausysteme FC Bizau bei. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Bizau deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist FC Bizau in diesem Ranking auf.

Nur einmal gab sich ECO-PARK FC Hörbranz bisher geschlagen.

Am kommenden Sonntag tritt Kaufmann Bausysteme FC Bizau bei Peter Dach FC Koblach an, während FC Hörbranz einen Tag zuvor FC O&S Bau Andelsbuch empfängt.

Vorarlbergliga: Kaufmann Bausysteme FC Bizau – ECO-PARK FC Hörbranz, 5:1 (2:0)

92 Murat Bekar 5:1

61 Uelder Barbosa Mendes 4:1

55 Martin Schwaerzler 3:1

53 Tobias Heidegger 2:1

38 Uelder Barbosa Mendes 2:0

13 Martin Schwaerzler 1:0