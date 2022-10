Lima schießt FC Hittisau zum Sieg

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:32

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die KFZ Hagspiel FC Hittisau mit 1:0 gegen Wälderhaus VfB Bezau für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Für den Führungstreffer von FC Hittisau zeichnete Leonardo Silva de Abreu Lima verantwortlich (36.). Letztendlich gelang es VfB Bezau im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Hittisau die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Michael Pelko, Trainer KFZ Hagspiel FC Hittisau: „In der ersten Halbzeit hat der FC Hittisau es nicht geschafft, schon früh den Sack zu zumachen, drei sehr gute Torchancen wurden liegengelassen. In Hälfte zwei war es dann ein Spiel auf ein Tor. Bezau drängte auf den Ausgleich, aber sie hatten nicht die fußballerischen Lösungen an diesem Tag, um die sehr gute Verteidigung von Hittisau ernsthaft zu gefährden. Aufgrund der ersten Halbzeit mit dem Chancenplus geht der Sieg in Ordnung!“

Beste Spieler Hittisau: Said Tarhan, Peter Schneider, Astner Daniel

KFZ Hagspiel FC Hittisau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ die Heimmannschaft die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den 15. Tabellenplatz ein. Im Angriff weist FC Hittisau deutliche Schwächen auf, was die nur 17 geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Wälderhaus VfB Bezau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Gäste taumeln durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Während Hittisau am kommenden Samstag poolfolio SC Fussach empfängt, bekommt es VfB Bezau am selben Tag mit ECO-PARK FC Hörbranz zu tun.

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – Wälderhaus VfB Bezau, 1:0 (1:0)

36 Leonardo Silva de Abreu Lima 1:0