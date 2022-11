Boris Zivaljevic stellt für Hard späten Sieg gegen Brederis/Meiningen sicher

Details Sonntag, 06. November 2022 12:51

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Hard mit 2:1 gegen SPG Brederis/Meiningen für sich entschied. Vollends überzeugen konnte FC Hard dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatten die Gäste für klare Verhältnisse gesorgt und einen 5:1-Sieg verbucht.

Das erste Tor des Spiels ging an Brederis/Meiningen. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Hard, denn Unglücksrabe Sinan Ayaz beförderte den Ball ins eigene Netz (30.). Komfortabel war die Pausenführung von SPG CHT Brederis/Meiningen nicht, aber immerhin ging das Heimteam mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Den Ausgleichstreffer hatte FC Hard in der 65. Minute im Repertoire. Dank eines Treffers von Boris Zivaljevic in der Schlussphase (88.) gelang es Hard, die Führung einzufahren. Am Schluss siegte FC Hard gegen SPG Brederis/Meiningen.

Enes Cavkic, Trainer SPG Brederis/Meiningen: „Unverdiente Niederlage gestern. Wir waren erste Halbzeit ganz klar die bessere Mannschaft und führten verdient 1:0. in der zweiten Halbzeit haben wir beim Stand von 1:0 drei hundertprozentige Chancen nicht genützt. Und so wie es im Fußball oft kommt, macht Hard aus quasi einer Chance zwei Tore. Hervorragender Spieler von unserer Seite war Mittelfeldspieler Niklas Vogel.“

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Brederis/Meiningen klar erkennbar, sodass bereits 50 Gegentreffer hingenommen werden mussten. SPG CHT Brederis/Meiningen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. SPG Brederis/Meiningen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Trotz der drei Zähler machte Hard im Klassement keinen Boden gut. FC Hard präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hard. Die Saison von FC Hard verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, zwei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt.

Hard wandert mit nun 32 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Brederis/Meiningen gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Samstag trifft SPG CHT Brederis/Meiningen auf FC Sohm Alberschwende, FC Hard spielt tags darauf gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Vorarlbergliga: SPG CHT Brederis/Meiningen – FC Hard, 1:2 (1:0)

88 Boris Zivaljevic 1:2

65 Emir Duez 1:1

30 Eigentor durch Sinan Ayaz 1:0