FC Alberschwende gelingt wichtiger Dreier bei den Austria Lustenau Amateuren

Details Samstag, 08. April 2023 01:11

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von FC Alberschwende. Der Tabellenprimus setzte sich mit einem 1:0 gegen A. Lustenau Amat. durch. Die Überraschung blieb aus, sodass Lustenau A. eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte Alberschwende einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Mohammed Gerdi, Trainer SC Austria Lustenau Amateure: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht überzeugend! Uns unterliefen in der Offensive viele technische Fehler. Der Gegner spielte einen guten Konterfußball mit viel hohen Bällen, womit wir teilweise Mühe hatten. Durch ein klares Abseitstor – aus meiner Sicht - gingen die Gäste in der 36. Minute durch Tobias Bitschnau in Führung.

In der zweiten Halbzeit waren wir von Anfang an die bestimmende Mannschaft und hatten einige gute Chancen. Leider wurde uns in dieser Phase ein klarer Strafstoß nicht zuerkannt.

Fazit: Leider fällten das Schiedsrichterteam sehr viele grobe Fehlentscheidungen auf beiden Seiten. Dadurch wurde das Spiel am Schluss mit vielen rustikalen Fouls noch etwas hektisch.“

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von FC Alberschwende ist die funktionierende Defensive, die erst 21 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Gäste sind in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 13 Siege und acht Unentschieden.

Mit insgesamt 47 Zählern befindet sich Alberschwende voll in der Spur. Die Formkurve von A. Lustenau Amat. dagegen zeigt nach unten.

Am Samstag muss Lustenau A. bei FC Lustenau 1907 ran, zeitgleich wird FC Sohm Alberschwende von Wälderhaus VfB Bezau in Empfang genommen.

Vorarlbergliga: Austria Lustenau Amat. – FC Sohm Alberschwende, 0:1 (0:1)

36 Tobias Bitschnau 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei