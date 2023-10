Meiningen startet furios, aber Fussach holt doch noch einen Punkt

Details Dienstag, 31. Oktober 2023 00:57

Jeweils einen Punkt holten SK Meiningen und SC Fussach an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

SK CHT Austria Meiningen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Adrian Hagen traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Fussach zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Martin Bartolini mit dem Ausgleich zurück. Der Treffer zum 2:1 sicherte SK Meiningen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hagen in diesem Spiel (24.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt. Poolfolio SC Fussach brachte das Netz in Minute 58 für den Ausgleich zum Zappeln. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SK CHT Austria Meiningen und SC Fussach spielten unentschieden.

Johannes Schwärzler, sportlicher Leiter SK CHT Austria Meiningen: „ Erste Hälfte ging ganz klar an Meiningen und Fussach muss froh sein, dass das Spiel nicht nach fünfzehn Minuten erledigt war. Hier ist besonders der hervorragende Torwart von Fussach zu erwähnen. Nach der Pause war Fussach besser im Spiel. Schlussendlich wenn man beide Halbzeiten her nimmt, müssen beide mit dem Punkt zufrieden sein, obwohl er keinem wirklich weiter hilft!“

SK Meiningen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SK CHT Austria Meiningen derzeit auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet SK Meiningen schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Fussach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Teilerfolg verbesserte sich der Gast im Klassement auf Platz zehn. Poolfolio SC Fussach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 29 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SC Fussach momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Fussach nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für SK CHT Austria Meiningen ist Wälderhaus VfB Bezau (Samstag, 16:00 Uhr). Poolfolio SC Fussach misst sich am selben Tag mit Keckeis Installationen SV Frastanz (14:30 Uhr).

Vorarlbergliga: SK CHT Austria Meiningen – poolfolio SC Fussach, 2:2 (2:1)

58 Mario Hoerburger 2:2

24 Adrian Hagen 2:1

9 Martin Bartolini 1:1

2 Adrian Hagen 1:0

