SPG Großwalsertal triumphiert über die Dornbirn Juniors

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:18

Dem vermeintlichen Underdog, SPG Großwalsertal, wusste FC Dornbirn Juniors nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 1:4.

Die Experten wiesen Dornbirn Juniors vor dem Match gegen Großwalsertal die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Ismael Adejumo Jimoh brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn. Samuel Lessiak war es, der in der 30. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC Mohren Dornbirn Juniors unterbrachte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (48.). Lessiak schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Dem Heimteam gelang in der 89. Spielminute der fünften Tagestreffer. Am Ende verbuchte Großwalsertal gegen FC Dornbirn Juniors einen Sieg.

Für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. In dieser Saison sammelte Großwalsertal bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Dornbirn Juniors ist SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal weiter im Aufwind.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt FC Mohren Dornbirn Juniors in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Dornbirn Juniors bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

SPG Großwalsertal stellt sich am Samstag (14:30 Uhr) bei KFZ Hagspiel FC Hittisau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Dornbirn Juniors Kaufmann Bausysteme FC Bizau.

Vorarlbergliga: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – FC Mohren Dornbirn Juniors, 4:1 (1:1)

89 Jordan Tuertscher 4:1

61 Samuel Lessiak 3:1

48 Jordan Tuertscher 2:1

30 Samuel Lessiak 1:1

23 Ismael Adejumo Jimoh 0:1

