FC BW Feldkirch erfolgsverwöhnt - auch in Ludesch gibt es einen Dreier

Details Sonntag, 05. November 2023 02:03

FC Blau Weiß Feldkirch setzte sich standesgemäß gegen SV frigo Ludesch mit 5:2 durch. FC BW Feldkirch hatte schon im Vorfeld Rückenwind.

Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. David Schnellrieder markierte in der zweiten Minute die Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Luca Pfister bereits wenig später besorgte (3.). Adrian Hoti stellte die Weichen für Feldkirch auf Sieg, als er in Minute 27 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Vorentscheidung führten Schnellrieder (30.) und Yavuz Bal (39.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Die Überlegenheit von FC Blau Weiß Feldkirch spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit dem 5:1 von Schnellrieder für den Ligaprimus war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Hoti, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 64. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Für das 2:5 von SV Ludesch zeichnete Dominik Larcher verantwortlich (81.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC BW Feldkirch am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Ludesch.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt SV frigo Ludesch den fünften Platz in der Tabelle ein. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Wer soll Feldkirch noch stoppen? FC Blau Weiß Feldkirch verbuchte gegen SV Ludesch die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Vorarlbergliga weiter an. Die Offensive von FC BW Feldkirch in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Ludesch war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 32-mal schlugen die Angreifer von Feldkirch in dieser Spielzeit zu. Nur zweimal gab sich FC BW Feldkirch bisher geschlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Feldkirch die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt SV frigo Ludesch dann im nächsten Spiel SK CHT Austria Meiningen, während FC Blau Weiß Feldkirch am gleichen Tag gegen Peter Dach FC Koblach das Heimrecht hat.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – FC Blau Weiß Feldkirch, 2:5 (1:4)

81 Dominik Larcher 2:5

58 David Schnellrieder 1:5

39 Yavuz Bal 1:4

30 David Schnellrieder 1:3

27 Adrian Hoti 1:2

3 Luca Pfister 1:1

2 David Schnellrieder 0:1

