Bezau und Frastanz teilen Punkte!

Details Samstag, 30. März 2024 23:37

Zum Auftakt der Rückrunde der Vorarlbergliga musste sich Keckeis Installationen FC Bizau beim Wälderhaus VfB Bezau mit einem 2:2 begnügen. Damit hat sich der Rückstand auf die Top-2 vergrößert, da die FC Dornbirn Juniors mit 1:0 gegen Sulzberg gewinnen konnten. Für Leader BW Feldkirch begann die Rückrunde nicht nach Wunsch – eine 1:3-Heimniederlage gegen Koblach und nur mehr vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Dornbirn. Riefensberg macht mit einem 2:1 in Fussach drei sehr wichtige Punkte und bleibt an der grünen Zone dran. Auch Ludesch lässt nichts anbrennen – 4:0 gegen Meiningen.

Günther Kerber, Trainer Wälderhaus VFB Bezau: „Wir kassierten in der zweiten Minute aus einem perfekt getretenen Freistoß von der rechten Seite und einem unhaltbaren Kopfball das 0:1. Anschließend fast nur noch Bezau am Drücker. Dasselbe Spiel ab der zweiten Spielhälfte. In der 57. Minute der überfällige Ausgleich durch Tobias Froewis. Bezau weiter überlegen. Ein überflüssiges Dribbling auf der rechten Abwehrseite brachte einen Ballgewinn für Frastanz. Die Hereingabe verwandelte Viera Lopes Noronha unhaltbar zum 1:2. Bezau gab nie auf und Karl Moosbrugger erzielte durch einen sehenswerten Weitschuss in der 90. Minute das 2:2. Schiris in Ordnung. Spiel auf gutem Vorarlberg-Liga Niveau!“

VfB Bezau besetzt momentan mit 19 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 28:28 ausgeglichen. Sechs Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Wälderhaus VfB Bezau überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Das Remis brachte SV Frastanz in der Tabelle voran. Frastanz liegt nun auf Rang fünf. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Keckeis Installationen SV Frastanz derzeit auf dem Konto.

VfB Bezau tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei Fliesen Jams FC Riefensberg an. Einen Tag später empfängt SV Frastanz SV frigo Ludesch.

Vorarlbergliga: Wälderhaus VfB Bezau – Keckeis Installationen SV Frastanz, 2:2 (0:1)

90 Karl Moosbrugger 2:2

80 Marlon Vieira Lopes Noronha 1:2

58 Tobias Froewis 1:1

3 Pablo Henrique De Meneses Nascimento 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.