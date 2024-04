Lukas Katnik analysiert den Erfolg von Bizau in Hittisau!

Details Montag, 01. April 2024 22:13

FC Hittisau steckte gegen Bizau eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Hittisau letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „In der ersten Hälfte war der Spielverlauf auf unserer Seite. Hittisau hatte nach wenigen Minuten eine hochkarätige Chance und im Gegenzug schießen wir das 1:0. Nach einer unsportlichen Aktion hatten wir dann noch einen Mann Überzahl über geschätzt sechzig Minuten. Trotz allem spielte Hittisau weiterhin gut mit. In Hälfte zwei hatte anfangs Hittisau auch recht viel vom Spiel. Je länger das Spiel aber ging, umso mehr dominierten wir die Partie. Bestimmt hätten wir noch mehr Angriffe spielen und eventuell höher gewinnen können. In erster Linie steht für uns aber die Stabilität in der Abwehr im Vordergrund. Ein Strafstoß von Uelder Barbosa Mendes brachte das 2:0 in der 56. Minute, das 3:0 ein Kopfballtreffer nach Freistoß von Luca Meusburger in der 73. Minute. Der Gegner kam zu einer guten Chance im Spiel nach vier Minuten. Danach hatte unser Tormann fast keinen Ball mehr zu halten. Wie erwähnt spielte aber die Rote Karte für die Heimelf auch eine große Rolle!“

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Hittisau weiter im Schlamassel. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von KFZ Hagspiel FC Hittisau im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 38 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Vorarlbergliga. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FC Hittisau derzeit auf dem Konto. Nachdem in den letzten sechs Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte Hittisau im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang zehn.

Trotz der drei Zähler machte FC Bizau im Klassement keinen Boden gut. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Bizau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,57 Gegentreffer von Kaufmann Bausysteme FC Bizau stehen 2,71 bei KFZ Hagspiel FC Hittisau gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Nächster Prüfstein für FC Hittisau ist FC Sport Haschko Sulzberg (Samstag, 14:30 Uhr). FC Bizau misst sich am selben Tag mit MEVO FC Schwarzenberg (17:00 Uhr).

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 0:3 (0:1)

73 Luca Meusburger 0:3

56 Uelder Barbosa Mendes 0:2

4 Uelder Barbosa Mendes 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.