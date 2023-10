Grasshoper schenken Anatolia 11 Tore ein

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:31

In der 1. Klasse A kommt es immer wieder zu kuriosen Ergebnissen, so auch dieses Wochenende. Als in der 9. Runde Anatolia am heimischen Simmering-Platz die Wien United Grasshoper 05 empfing. Am Papier liegt zwischen beiden Vereinen nur ein Punkt. Mit einem Sieg können die Grasshoper an dem Konkurrenten vorbeiziehen. Bei genauerem Hinsehen fällt aber schon das Beachtliche von Torverhältnis von Anatolia auf (-42). Doch mit so einem deutlichen Ergebnis war trotzdem nicht zu rechnen.

Grasshoper machen das halbe Dutzend voll

Die ersten Minuten war man noch etwas verunsichert und wollte nicht zu viel riskieren, eigentlich erwarte man auch einen ausgeglichenes Spiel mit einem eben würdigen Gegner. Im Verlauf der Partie wurde man von Minute zu Minute immer sicherer am Ball und begann das Spiel zu dominieren. Spielerisch traute man sich immer mehr zu und Gesi Hysenji starte das Torfestival in Minute 10. Bis zum Pausenpfiff erhöhte man noch in der 22, 32, 37, 41 und per Elfmeter in der 45. Spielminute. So konnte man beruhigt und euphorisch in die Pause gehen.

Die Gäste legen weiter nach

Auch wenn schon allen der Sieger klar war und man nicht mehr verlieren konnte, hörte man nicht auf weiter mutig aufzuspielen und Chancen zu kreieren. Man schaffte es aber "leider" nicht aus Sicht der Grasshoper, das ganze Dutzend bis zum Schlusspfiff vollzumachen, es blieb beim 11:0. Ein positiver Aufschwung, den man jetzt in den kommenden Wochen nutzen kann, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Stimme zum Spiel

Patrick Schrefel (Trainer Wien United Grasshopers 05)

"Trotz der vielen Niederlagen, wo uns auch teilweise das nötige Glück gefehlt hat, herrscht bei uns im Verein überhaupt keine ungute Stimmung. Jeder ist positiv gestimmt, gibt in jedem Training immer Vollgas und ist guter Dinge, dass es schnell bergauf gehen wird und die Ergebnisse sich auch wieder spiegeln. Diese Freude und dieser Ehrgeiz hat sich endlich auch im Ergebnis wieder gespiegelt. Ich bin mir sicher, dass das jetzt der Startschuss ist und sich die gute Stimmung und Freude auch bis zur Winterpause wieder spiegeln wird. Natürlich wird weiterhin nicht nachgelassen und Vollgas im Training geben. Die nächsten Wochen werden sicher sehr positiv und spannend."

