Weltrekord in Wiener 1. Klasse A? Amateurfußball eine Woche vor Weihnachten

Details Montag, 11. Dezember 2023 19:25

Die österreichische Fußball-Bundesliga hat sich am vergangenen Wochenende in die Winterpause verabschiedet. Der heimische Vereinsfußball befindet sich damit im Winterschlaf. Nicht ganz, denn im Wiener Unterhaus wird auch diese Woche noch gekickt. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Kein Scherz, am Samstag, den 16. Dezember um 14 Uhr kommt es in der 1. Klasse A zum Duell zwischen dem SC Anatolia und dem FC Polska Wien. Das Spiel erlangte durch eine aus Sicht der Gäste zu späte Absage öffentliche Aufmerksamkeit (zum Artikel).

An sich ist es in der Bundeshauptstadt nicht ungewöhnlich, dass bis Anfang Dezember gespielt wird, doch der 16. Dezember ist selbst im internationalen Amateurfußball rekordverdächtig. Grund für das Terminchaos war der Wintereinbruch vor eineinhalb Wochen. Auch unter der Woche wird an der Donau gekickt: Am 14. Dezember spielt Süssenbrunn gegen WBC Freiheit, am 13. Dezember FC Mariahilf gegen ASK Erlaa Torpedo - zum LIGAPORTAL-Liveticker.

