Eintracht Wien schießt Wien United Grasshoppers 05 mit 8 Toren ab

Details Samstag, 09. Dezember 2023 20:57

Wien United Grasshoppers 05 kam gegen FC Eintracht Wien mit 0:8 unter die Räder. Eintracht Wien ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Wien United Grasshoppers 05 einen klaren Erfolg. Schon zur Pause führten die Gäste mit 3:0 und legten die Basis für die drei Punkte.

Klare Sache

Wien United Grasshoppers 05 hatte von Beginn an kaum etwas entgegenzusetzen. Folgerichtig geriet die Gastgeber früh auf die Verliererstraße. Emirhan Tekin trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein - Özkol trifft mit einem präzisen Flachschuss aus 17 Metern ins rechte Eck. Nach einem Freistoß von rechts trifft Emirhan Tekin per Kopf und mit Lattenpendler zum 0:2. Der Gast legte in der 32. Minute zum 3:0 nach. Wien United Grasshoppers 05 ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Eintracht Wien.

Eintracht furios

Für das 4:0 von FC Eintracht Wien sorgte Vadi Basar, der in Minute 67 zur Stelle war. Murat Alp überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Eintracht Wien (70.) mit einem herrlichen Lupfer. Basar (86.) und Alp (89.) brachten FC Eintracht Wien mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Schlussendlich setzte sich Eintracht Wien mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nach der klaren Pleite gegen FC Eintracht Wien steht Wien United Grasshoppers 05 mit dem Rücken zur Wand. Die Hintermannschaft von Wien United Grasshoppers 05 steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 69 Gegentore kassierte Wien United Grasshoppers 05 im Laufe der bisherigen Saison. Wien United Grasshoppers 05 musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wien United Grasshoppers 05 insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Siege waren zuletzt rar gesät bei Wien United Grasshoppers 05. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Im letzten Hinrundenspiel errang Eintracht Wien drei Zähler und weist als Tabellenzwölfter nun insgesamt 13 Punkte auf. Vier Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat FC Eintracht Wien derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Wien United Grasshoppers 05 ist Eintracht Wien weiter im Aufwind.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 03.03.2024 empfängt Wien United Grasshoppers 05 dann im nächsten Spiel FC Polska, während FC Eintracht Wien am gleichen Tag bei Penzinger SV antritt.

Aufstellungen:

Wien United Grasshoppers 05: Octavian Blaj, Omid Haghanipour, Johann Aumüller, Jan Brem (K), Kosma Terpilowski, Luis Angel Vera Parada, Aitor Sainz Martinez, Sinan Ramani, Nicolas Bentyn Garcia, Markus Brenner, Patrick Schrefel



Ersatzspieler: Hüseyin Dogan, Ergin Kongo



Trainer: Patrick Schrefel

FC Eintracht Wien: Alexander Topic, Julius Mayer, Mahmoud Shehab, Emirhan Tekin, Salman Amin Faiq, Emrah Kuloglu, Murat Alp, Kadir Celik, Vadi Basar (K), Seif Ghazala, Onur Özkol



Ersatzspieler: Baki Yilmaz, Leon Sellner, Markus Sedlacek, Danial Hassani



Trainer: Vadi Basar

1. Klasse A: Wien United Grasshoppers 05 – FC Eintracht Wien, 0:8 (0:3)

89 Murat Alp 0:8

86 Vadi Basar 0:7

81 Onur Özkol 0:6

70 Murat Alp 0:5

67 Vadi Basar 0:4

32 Salman Amin Faiq 0:3

22 Emirhan Tekin 0:2

15 Onur Özkol 0:1

