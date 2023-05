Tradition trifft Vision - RS Penzing feiert 120. Geburtstag mit internationalen Teams!

Details Donnerstag, 25. Mai 2023 17:20

Red Star Penzing... ein langer, langer Weg und der war nicht immer auf Rosen gebettet. Höhen und Tiefen wechselten einander ab, immer wieder gab es Probleme, den Verein am Leben zu erhalten. Red Star Penzing war immer ein Arbeiterklub. Das Leben war und ist gerade bei diesem Ottakringer Traditionsklub abenteuerlich, und so liest sich auch die Vereinsgeschichte seit der Gründung 1903 und der Werdegang bis zum heutigen Tag. Nun feiert dieser Verein aus der 2. Landesliga in Wien seinen 120. Geburtstag. Grund genug zu feiern und dabei ein internationales Jugendturnier zu veranstalten.

Verein für Respekt und Toleranz

Als einer der ältesten Vereine Wiens, sieht sich der SC Red Star Penzing nicht nur als Fußballklub, sondern vielmehr als Verein, welcher sich über Offenheit, Klarheit, Ehrlichkeit, Respekt und Toleranz definiert. Es soll das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl durch fußballerische und nichtfußballerische Events gefördert werden.

Die Basis unseres Vereines ist eine qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit. Auch hier zeigte sich, dass Beständigkeit und geduldiges, konsequentes Arbeiten zum Erfolg führt. Genau vor 10 Jahren schaffte der Verein mit dem Nachwuchs den Sprung in die höchste Spielklasse, in die WFV-Liga aufzusteigen. Als einziger Verein der 5. Leistungsklasse schafften es die Rotsterne sich in der WFV-Liga zu etablieren und waren bis dato noch nie abstiegsgefährdet. Zum 120-Jahr-Jubiläum des Vereins spielt unser Nachwuchs heuer erstmals um den Gesamtmeistertitel in der obersten Spielklasse. Dies ist ein sportliches Ausrufezeichen unseres Vereins mit langer Nachwuchstradition, der nicht hoch genug zu bewerten ist.

Internationales Jugendturnier und Kabineneröffnung

Am 8. Juni findet am Red Star Platz ein großes internationales U8 Turnier statt und am 10. Juni kommt es anlässlich des Jubiläums zur offiziellen Eröffnung des neuen Kabinengebäudes in der Kendlerstraße.

Als Ehrengäste/Festredner haben bereits zugesagt:

Altbürgermeister Michael Häupl

WFV Präsident, Robert Sedlacek

ASKÖ Vizepräsident, HR Reinhard Gruden

Ziel des SC Red Star Penzing war und ist es mit eigenen Nachwuchskickern den Erwachsenenbereich zu verstärken. Der Verein hat sich seit einigen Jahren in der 2. Landesliga etabliert und spielte die letzten Saisonen immer im oberen Tabellendrittel mit. 2022 wurde der direkte Aufstieg in die Wiener Liga nur durch die, international bereits abgeschaffte, Auswärtstorregel knapp verpasst. Trotzdem gibt es weiterhin die sportlichen Bestrebungen sich nach oben, Richtung Wiener Liga zu orientieren. Das Ziel bleibt auch in naher Zukunft den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse zu schaffen, sich dort als fixe Größe festzusetzen – ohne dabei den Weg des SC Red Star Penzing, mit seinen traditionellen Werten, zu verlassen.

Abgesehen von der wichtigen Nachwuchsarbeit, möchten wir die Fans und Zuschauer des SC Red Star Penzing mit der Spielphilosophie der Kampfmannschaft und deren Auftreten, am und außerhalb des Platzes, begeistern und die Freude am Fußball fördern. Side Events unseres Vereines sollen zusätzlich dazu führen, dass wir, im geografischen Schnittpunkt von drei Wiener Gemeindebezirken (14., 15., 16.) bezirksübergreifende, soziale Kontakte aufbauen und unterstützen. Wir verstehen uns als Aushängeschild in dieser Region und nehmen die Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche sehr ernst. Wir sehen den RSP-Platz als einen Treffpunkt für sportlich und sozial interessierte Menschen.

Unsere 120 Jahr-Feier und die damit verbundene Eröffnung des neu renovierten Kabinentraktes soll somit ein weiterer Schritt des SC Red Star Penzing sein, um nicht nur Geschichte, Gegenwart und Zukunft, sondern auch weiterhin Menschen miteinander zu verbinden.

Quelle: Red Star Penzing

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei