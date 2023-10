FAC Amateure gehen im zweiten Durchgang unter

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 21:54

Am Freitagabend empfingen die FAC Wien Amateure zu Hause den DSV Fortuna 05. Nach den bereits die ersten sechs Partien in der 2. Landesliga gespielt wurden, liegen beide Mannschaften nur zwei Punkte auseinander, beide befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Also ging es hier um wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten, denn mit einem Sieg könnten die Amateure an Fortuna vorbeiziehen. Während sich die Gäste mit drei Punkten weiter vom Tabellenkeller entfernen können. Anpfiff war um 19:30 vom Schiedsrichter Lukas Orler.

Mit 2:2 geht es in die Pause

Die ersten 15 Minuten verliefen auf der Anzeigetafel ganz ruhig. Beide Teams hielten sich offensiv vorerst noch zurück. Niemand wollte in diesem Spiel gleich zu viel riskieren. Nach 17 Minuten konnten dann aber die Heimfans jubeln. Paul Roitner eröffnete ein torreiches Spiel mit der 1:0 Führung für die Amateure. In weiterer Folge wechselten sich beide Teams mit den Toren ab. Es dauerte aber bis zur 30 Minute, in der die Gäste ausgeglichen. Im letzten Drittel der ersten Halbzeit konnten dann erneut die Floridsdorfer in Führung gehen. Man brachte aber die Führung nicht bis zum Halbzeitpfiff. Sechs Minuten vor Schluss Hischam Aouas aus und stellte vor der Pause wieder als auf null. Mit dem 2:2 ging es dann auch für beide Mannschaften in die Pause.

FAC Wien Amateure unterliegt zu Hause mit 8:3

Nach den 15 Minuten Pause für beide Mannschaften änderte sich der Spielverlauf komplett. Nun waren die Gäste dominant und bestimmten über das Spiel. Man war eindeutig der Heimmannschaft überlegen. Gleich acht Minuten nach Wiederanpfiff ging man auch das erste Mal in Führung. Nach zwei Wechseln aufseiten der Amateure fing man auch an, die Führung auszubauen. DSV Fortuna konnte in innerhalb von nur 15 Minuten auf 2:6 stellen. In Minute 58, 69 und 72 sorgte man für die klare Vorentscheidung des Spiels. Jetzt nahm auch die Gegenwehr der Heimmannschaft ab. In der Schlussviertelstunde erzielte man noch weitere zwei Treffer. Unter anderem konnte David Bednarcik in der 85. Spielminute seinen Dreierpack perfekt machen. Zwei Minuten vor Abpfiff gelang den Amateuren noch das 3:8, dadurch wurde aber der Endstand auch nicht wirklich erträglicher. Nächste Woche bekommt man auswärts die Chance sich gegen LAC erneut zu beweisen. DSV Fortuna empfängt zu Hause Schönbrunn.

Stimme zum Spiel

Esad Palos (Trainer FAC Wien Amateure)

"Ich möchte nicht wirklich viel zum Spiel sagen, der Gegner war heute einfach zu stark für uns. In allen Phasen konnten wir nicht mithalten. Ich gratuliere dem gegnerischen Trainer."

