SC Wacker Wien bezahlt knappen Sieg gegen Liesing ASK teuer

In einem intensiven Match am Samstagnachmittag zwischen Liesing ASK und SC Wacker Wien, konnte sich der Gast aus Wien mit einem knappen 1:0 durchsetzen. Ein Tor von Ertugrul Cakir in der ersten Halbzeit reichte aus, um den Sieg nach Hause zu fahren. Die Gäste bezahlten den Auswärtssieg aber mit einer bitteren Verletzung von Spielmacher Emre Zanli, der mit Verdacht auf Bänderriss im Knöchel wohl für den Rest der Saison ausfallen dürfte. Im Kampf um den Aufstieg, bei dem einzig Tabellenführer Cro-Vienna noch im Weg steht, ein herber Rückschlag, wie auch Wacker-Obmann Ender Derebasi nach dem Spiel zugab.

Früher Führungstreffer setzt Liesing unter Druck

Das Spiel begann mit dem Anpfiff direkt energiegeladen. Dominierend waren aber ausschließlich die Gäste. Durch gute Kombinationen und schnelles Passspiel konnte man die Abwehr der Hausherren ein ums andere Mal aushebeln. Vor dem Kasten agierte man aber oftmals zu unkonzentriert. Der schlussendlich entscheidende Treffer fiel dann knapp 10 Minuten vor der Halbzeit. In der 36. Minute gelang es Ertugrul Cakir, die Defensive von Liesing ASK zu überwinden und den Ball im Netz unterzubringen. Dieses Tor zum 0:1 brachte nicht nur die Führung für die Gäste, sondern setzte auch die Heimmannschaft unter erheblichen Druck.

Verletzungsschock um Wacker-Spielmacher

Knapp 10 Minuten nach Wiederanpfiff dann der Schock für die Gäste. Bei einem Zweikampf verletzte sich Spielmacher Emre Zanli unglücklich, wurde nach dem Spiel mit Verdacht auf Bänderriss ins Spital gebracht. "Das war natürlich ein Schock" gab Derebasi zu.

Überlegenheit nicht in weitere Tore umgemünzt

Liesing enttäuschte in der Offensive, hatte kaum nennenswerte Momente vor dem Tor von Wacker Wien. Die Defensive von SC Wacker Wien stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Selber nutzte man die Überlegenheit und Chancen aber nicht für die Vorentscheidung.

Als die Nachspielzeit von einer Minute verstrichen war, ertönte der Schlusspfiff des Schiedsrichters und besiegelte den 0:1-Auswärtssieg für SC Wacker Wien. Dieser Sieg stellt für die Gäste einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Meistertitel dar, gewann doch Cro-Vienna ebenfalls.

Ender Derebasi: "Es war ein Sieg, der natürlich weh tut. Mit Emre verlieren wir den wohl besten Spieler. Es war kein knappes Spiel, wir hätten 5 Tore machen können. Wichtig sind aber die drei Punkte, weil die Konkurrenz auch gewonnen hat."

...über die Kadersituation: "Nicht nur, dass uns Emre für den Rest der Saison fehlt. Außerdem hat Wassiou Tabekassim seine 5. Gelbe Karte bekommen, wird gegen Ankerbrot ebenfalls fehlen. Die sind gut drauf, da brauchst du alle Spieler. Alberto Zele hatte ebenfalls starke Schmerzen nach dem Match, ist fraglich."

...über den Rest der Saison: "Ich bin überzeugt, dass wir trotzdem alles gewinnen. Die Qualität ist in der Mannschaft. Wir glauben alle an unser Ziel.

...über seine Sperre: "Ich verfluche den Wiener Fußballverband. Das ist eine Hetzjagd gegen mich, wenn ich nicht einmal in die Kabine darf. Man braucht sich aber gegenseitig. Da müssen sich die Herren schon einmal hinterfragen."

Liesing ASK: Jakub Halicki, Theodor Berke, Evan Muhammad, Emre Sentürk, Annes Avdicausevic, Dino Nukic (K), Zelfi Bejtuli, Hüdayi Sarar, Ibrahim Yayla, Jordan Hackl, Andiver Antonio Diaz Dotel



Ersatzspieler: Can Elibol, Siaka Doumbia, Halit Ramadani, Ahmet Muzaci, Mateo Vincetic, Bernhard Koppitz



Trainer: Thomas Koppitz

Wacker Wien: Isa Sasmaz, Nikola Miloradovic, Stefan Spasojevic, Ozcan Ferhat, Emre Canli (K), Goran Peric, Alberto Zele, Zerdesht Alsaid, Seckin Seyfi, Ertugrul Cakir, Wassiou Tabekassim



Ersatzspieler: Sinan Ulger, Hüseyin Baytok, Yunus Avci, Lukas Hoffmann, Nour Ali



Trainer: Manfred Führer

Oberliga A: Liesing ASK : Wacker Wien - 0:1 (0:1)

36 Ertugrul Cakir 0:1

