Die Vienna Amateure bleiben weiterhin ungeschlagen

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:23

Bis jetzt legte der diesjährige Aufsteiger einen beeindruckenden Start zu hin. Nur ein einziges Unentschieden gegen einen direkten Konkurrenten stört leicht die Statistik. Sonst lieferte man Woche für Woche auf dem Platz ein gutes Spiel ab. Am 9. Spieltag der 2. Landesliga empfingen die Vienna Amateure zu Hause den DSV Fortuna 05. Die Favoritenrolle war von Anfang an klar, jetzt musste man dieser nur noch gerecht werden.

Halbzeit mit leichter Vorentscheidung

Die Amateure starteten sofort gut in die Partie. Nach Nichtmal 60 Sekunden hatte man die erste Top-Chance, doch man konnte sie nicht nutzen. Man blieb aber weiterhin am Drücker und war klar spielbestimmend. Nach knapp zehn Minuten belohnte man sich auch für die gute Anfangsphase. Ein Spielzug über die linke Seite endete in einer Flanke auf Ramic, der auf 1:0 stellte. Auf der Gegenseite blieben Groß-Chancen bis zu diesem Zeitpunkt aus. Deswegen war die Heimmannschaft weiter am Drücker und bereit die Führung auszubauen. In innerhalb von nur zehn Minute erhöhte zweimal Joel Kitenge, mit zwei Aktionen, die er im Zentrum startete und selbst abschließte. Kurz vor der Halbzeit passierte dann ein individueller Fehler bei den Amateuren, der Fortuna zum Anschlusstreffer verhalf. Dadurch schöpften die Gäste Hoffnung für den zweiten Durchgang. Es ging aber erstmal mit 3:1 in Halbzeitpause.

Vienna ließ nichts anbrennen

Man ließ sich durch die Schlussphase des ersten Durchgangs nicht aus der Ruhe bringen. Die Hintermannschaft war wieder kompakt und ließ keine Gefahr vor dem eigenen Tor aufkommen. Generell fuhr man aber merkbar zwei Gänge zurück und war nicht mehr so konkret wie in der ersten Halbzeit. Zehn Minuten vor Schluss verschönerte man dann noch das Ergebnis mit dem 4:1. Eine Flanke von Ramic fand Mahmutovic, der den Ball einköpfte. Damit war die Aufgabe erledigt und man wurde den Erwartungen gerecht.

Stimme zum Spiel

Mehmet Sütcü (Trainer First Vienna FC 1894 Amateure)

"Zusammengefasst bin ich zufrieden, wir haben zwar nicht unser Maximum abgerufen und auch etwas nachgelassen, aber wir haben die Aufgabe erledigt und nehmen die drei Punkte mit. Persönlich war es auch für mich ein besonderes Spiel, weil ich bei Fortuna mit dem Fußball spielen angefangen habe und einige Bekannte wieder gesehen habe. Jetzt geht es in die Vorbereitung auf den nächsten Gegner, der kein leichter wird."

