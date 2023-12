SU Schönbrunn-Sportchef Kostolansky im Ligaportal-Gespräch!

Details Freitag, 15. Dezember 2023 10:46

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Diesmal steht uns SU Schönbrunn-Sportchef und -Trainer Peter Kostolansky Rede und Antwort. Über einen schwierigen Herbst seiner Mannschaft, die er erst im Oktober übernommen hatte, einen Lauf kurz vor der Winterpause und Ziele fürs Frühjahr.

Für Ansprüche zu weit unten

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

PK: Ich habe die Mannschaft nach 7 Runden übernommen deswegen kann ich dir nicht wirklich sagen was in den ersten 7 Runden passiert ist.

Die Mannschaft hat immer sehr knapp verloren, war aber spielerisch auf Augenhöhe mit den Gegnern. Eine Ausnahme war das Spiel gegen Vienna 1b!

Wir sind aber grundsätzlich überhaupt nicht zufrieden weil Platz 10 und 19 Punkte in 15 Spielen nicht unser Anspruch sind. Ich habe das Team nach 7 Runden übernommen wo wir mit 4 Punkten am 14. Tabellenplatz gestanden sind. Für uns war klar dass wir schnell Punkte sammeln müssen damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Wir haben zwar mit einem X und Niederlage begonnen aber nachher haben wir 5 Spiele hintereinander gewonnen(4x Liga und 1x gegen Mannswörth in Cup) und zum Schluss zweimal 2:2 gespielt. Im letzten Spiel des Jahres sind wir nach einem 9:1-Sieg im Cup weitergekommen. Das heißt dass wir jetzt seit 8 Pflichtspielen ungeschlagen sind.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Verbesserungspotential?

PK: Wir haben 36 Gegentore kassiert, was extrem viel ist. Wir müssen alle 4 Phasen des Spiels verbessern aber worauf wir wirklich den Fokus legen müssen, ist das Spiel mit dem Ball in mittlerer Zone und unser Pressing - das muss noch aggressiver werden. Wir kreieren sehr viele Torchancen und obwohl wir 42 Tore geschossen haben, müssen wir vor dem Tor konsequenter werden. Wir wollen auch mindestens zwei Spielformationen sehr gut beherrschen, damit uns die Gegner nicht so einfach lesen können. Taktisch müssen wir uns auch weiterentwickeln damit wir am Platz alle ähnlich denken.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche Positionen?

PK: Wir haben ein wenig die Breite im Kader vermisst und deswegen haben wir 5 Neuzugänge geholt, die uns weiterhelfen sollten. Ich wollte unbedingt jede Position doppelt besetzt haben und wenn alle gesund bleiben und top fit werden, haben wir diesen Zustand erreicht.

Nur Daniel Steiner wird uns verlassen und bei ihm möchte ich mich auch hier bedanken. Sonst bleibt der Kader gleich!

LP: Wie sehen eure Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Tabellenposition/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

PK: Wir wollen jedes Spiel auf Sieg spielen und wollen das Spiel auch immer kontrollieren. Ich wünsche mir, dass alle Spieler gesund bleiben und top fit werden. Unser ambitioniertes Ziel ist es, alle 15 Liga-, sowie die Cup-Spiele zu gewinnen. Das wird enorm schwierig, ist aber unser Ziel fürs Frühjahr.

MW

