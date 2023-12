"Mannschaft für die Zukunft" sorgt für Begeisterung in Oberlaa!

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 16:23

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Adrian Bleyer, seines Zeichens Sportchef des FCA11 - Rapid Oberlaa, macht das bestimmt gerne, konnte seine Mannschaft im Herbst doch überzeugen und schlussendlich auf Platz 6 überwintern. In welche Richtung der Verein seine Mannschaft weiterentwickeln möchte und welche Rolle der im Jänner 2022 eingeschlagene Weg spielt, hat er im Gespräch verraten.

"Mannschaft für die Zukunft"

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

AB: Nachdem es uns im Sommer gelungen ist, die Spieler für das Team der Zukunft in Oberlaa zu halten, gehen wir unseren eingeschlagenen Weg seit Jänner 2022 unbeirrt weiter und so konnten die Zwischenziele „Umstellung der taktischen Ausrichtung“ und „Einbau von jungen Eigenbauspielern“ unter Führung erfahrener Spieler mit "Oberlaa-Bezug" erreicht werden. Die Platzierung mit Rang 6 und durchwegs guten Spielen wie gegen First Vienna 1b oder Ostbahn XI runden den Herbst positiv ab.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Verbesserungspotential?

AB: Sehr gut waren die Einstellung, Trainingsbeteiligung, die Einsatzbereitschaft aller Kaderangehöriger inkl. aller Spieler der U23. Somit konnte in keinem Spiel erkannt werden, dass die Spieler aufgrund ihrer Fitness Probleme gehabt hätten. Einzelne Spieler konnten zeigen, dass sie trotz ihres jungen Alters in der Liga eine wichtige Rolle spielen können. Positiv im Herbst war, dass trotz vieler Langzeitverletzten wie z.B. Tobias Winkler, eine erfolgreiche Kompensation möglich war, weil alle Kaderspieler bereit waren, wenn es darauf ankam, die taktischen Vorgaben des Trainers umzusetzen.

Negativ waren die individuellen Fehler, welche ich meinem Jungen im Team aber aufgrund Lernzeit im Erwachsenenfußball zugestehe. Aus negativen Spielen wie gegen Columbia, Post aber vor allem LAC und Schönbrunn müssen wir lernen, wachsen und versuchen, die analysierten Fehler nicht zu wiederholen.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche Positionen?

AB: Aktuell haben wir 2 Abgänge mit Sadegh Daniel und Matejka Markus zu verzeichnen, die sich aufgrund ihrer geringen Einsatzzeit bei anderen Vereinen neu orientieren wollen. Auf der Suche nach Spielern für Zugänge sind wir nicht aktiv, da das Vertrauen in die Spieler sehr groß ist, Spieler der U23 durch guten Leistungen sich für höhere Aufgaben aufdrängen und auch unsere U18 Trainer, Spieler mit Potenzial für die KM ausbilden.

LP: Wie sehen eure Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Tabellenposition/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

AB: Das Frühjahr sehen wir für eine weitere Ausbildungs- und Entwicklungszeit der Einzelspieler und das Team der Zukunft. Wichtig ist, dass das Trainerteam in Ruhe ausbilden kann, ohne Druck auf Spieler oder das Team seitens des Vereins zu haben. Das Zwischenziel und die Vorgaben des Vereinsvorstandes mit einer Platzierung in der ersten Tabellenhälfte und keinen Abstiegssorgen haben sich nicht verändert. Das Team hat Zeit sich zu entwickeln und für zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Die Spieler als solche definieren ihre eigenen Ziele, die sie hoffentlich bereit sind zu erreichen, wovon ich auch ausgehe.

