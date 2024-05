Vienna 1B vor Meisterstück - Gersthofer Rumpftruppe stellt sich in den Weg!

Details Freitag, 24. Mai 2024 10:24

Wer sich unter "normalen" Umständen zum Meister der 2. Landesliga in Wien krönen dürfte, war ja schon mit Saisonbeginn klar, nach 26 Runden und 10 Punkten Vorsprung, hat die 1B-Mannschaft des First Vienna FC 1894 dieses Wochenende aber den ersten "Matchball". Gewinnen die Döblinger am Sonntag beim Gersthofer SV, sind sie auf jeden Fall Meister. Verliert Verfolger SC Ostbahn am Samstag, ist man schon vorzeitig nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Für Gersthof-Trainer Wolfgang Prochaska und sein Team geht es aber auch noch um einiges, kämpft man doch im Abstiegskampf um wichtige Punkte.

Prozess greift langsam

Dass es beim Tabellendreizehnten trotz anhaltender Verletzungssorgen und etlichen Sperren von Stammspielern seit Wochen aber richtig gut läuft, ist laut Prochaska auch der eigenen Jugend geschuldet. "Wir haben extrem umstrukturiert und auf sehr viele junge und unerfahrene Spieler gesetzt. Ein Risiko aber schön langsam greift der Prozess", schaut Prochaska auf die letzten Spiele zufrieden zurück. In den letzten 6 Spielen kassierten die Hernalser lediglich eine Niederlage.

Rumpftruppe empfängt Tabellenführer

Dass es gegen die junge Truppe der Vienna auch in Bestbesetzung richtig schwierig sein kann, hat man in der Saison bei anderen Teams schon öfter gesehen. Man frage beim SC Ostbahn nach, Stichwort: 0:9. "Es sind diesmal drei Stammspieler gesperrt und wir haben seit Wochen nur einen Torhüter. Wir haben aber ohnehin nichts zu verlieren und kämpfen gleichzeitig um jeden Punkt für den Klassenerhalt."

Dass die Voraussetzungen komplett konträr sind, weiß auch Prochaska. Trotzdem zieht er einen Vergleich: "Für uns wäre der Klassenerhalt wie für die Vienna der Meistertitel." Ob sich an diesem Wochenende beide Teams freuen können, ist in Anbetracht von nur 5 Punkten Vorsprung der Gersthofer auf Schlusslicht WSC 1B aber so oder so unwahrscheinlich.

MW

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.