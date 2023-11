Nach Rückstand: LAC-Inter überrollt A11 - Rapid Oberlaa

Details Samstag, 18. November 2023 19:04

FC A11 - R.Oberlaa kassierte gegen Landstraßer Athletik Club-Inter am Samstagnachmittag eine herbe 1:5-Klatsche. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: LAC-Inter wurde der Favoritenrolle gerecht. Dabei führten die Heimischen zunächst mit 1:0.

Gastgeber legen vor

Das Spiel beginnt dementsprechend ganz anders. Vor 100 Zuschauern markierte Vojce Jankovic die Führung für A11 - R.Oberlaa (2.) - er kommt am 11er an den Ball und trifft ins linke Kreuzeck. Kurz darauf beinahe das 2:0, doch Foitik scheitert im Eins-gegen-Eins gegen den starken Tormann Dario Kurevija.Den Ausgleichstreffer hatte Landstraßer Athletik Club-Inter in der 31. Minute im Repertoire - flacher Freistoß von Pauer ins Zentrum, wo Liyolo-Holzmann nur mehr ins lange Eck einschieben muss.

Gäste gehen in Führung

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Moritz Urbanski auf Seiten des Gasts das 2:1 (45.) - Urbanski trifft per direktem Freistoß, der Ball ist von der Innenstange via Tormann im Tor gelandet. Zur Pause wusste LAC-Inter eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Riesenchance für die Gastgeber, aber Kurevija kratzt einen Schuss vom 5er von der Linie. Dann fällt das 3:1. Urbanski schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.) - zunächst trifft er nach einem Freistoß von Pauer am Fünfer per Kopf, dann verwandelt er einen Elfer.

Ausschluss bei den Heimischen

Gänzlich ins Hintertreffen geriet R.Oberlaa, als Leon Bleyer nach 67 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Tobias Ulbing beseitigte mit seinen Toren (64./75.) die letzten Zweifel am Sieg von Landstraßer Athletik Club-Inter - zunächst trifft er nach einem flachen Freistoß von Pauer, dann trifft er per direktem Freistoß, der per Innenstange im Tor landet. Die 1:5-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Bei FC A11 - R.Oberlaa präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Trotz der Schlappe behält A11 - R.Oberlaa den sechsten Tabellenplatz bei. R.Oberlaa verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die Leistungskurve von FC A11 - R.Oberlaa zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Nach 14 absolvierten Spielen stockte LAC-Inter sein Punktekonto bereits auf 30 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Landstraßer Athletik Club-Inter weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. LAC-Inter ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am nächsten Sonntag reist A11 - R.Oberlaa zu Gersthofer Sportvereinigung, zeitgleich empfängt Landstraßer Athletik Club-Inter KSV Siemens Großfeld.

Stimme zum Spiel:

Günther Weigl (Trainer LAC): "Der Sieg ist zwar verdient, das Spiel hätte aber auch ganz anders verlaufen können. Meine Mannschaft hat es insgesamt aber sehr gut gemacht."

Aufstellungen:

A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Daniel Kocer, Mario Ackerl - Benjamin Kranz, Christian Eder (K), Niklas Foitik, Leon Bleyer, Christoph Papai, Marcel Engelmaier, Maximilian Schaden - Vojce Jankovic



Ersatzspieler: Knud Bethke, Daniel Sadegh, Meris Maljoki, Andreas Lenner, Marc Bleyer, Günter Ullreich



Trainer: Christian Svarc

LAC-Inter: Dario Kurevija, Fabio De Monte, Lucien Liyolo-Holzmann, Tobias Seebacher, Patrik Canov, Ismael Drabo (K), Ugljesa Lirsch, Ismael Minoungou, Lukas Pauer, Valentin Neuhold, Moritz Urbanski



Ersatzspieler: Ege Eralp, Lukas Handsteiner, Ludwig Hubauer, Dan-Fabian Cheles, Tobias Ulbing, Felix Feurer



Trainer: Günther Weigl

2. Landesliga: FC A11 - R.Oberlaa – Landstraßer Athletik Club-Inter, 1:5 (1:2)

75 Tobias Ulbing 1:5

64 Tobias Ulbing 1:4

61 Moritz Urbanski 1:3

45 Moritz Urbanski 1:2

31 Lucien Liyolo-Holzmann 1:1

2 Vojce Jankovic 1:0

