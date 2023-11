Vier Tore in fünf Minuten! Vienna Amateure feiern Kantersieg über Nußdorfer AC

Details Sonntag, 19. November 2023 11:47

Die First Vienna Amateure sind erst dieses Jahr aufgestiegen und schon ist man dabei um den Aufstieg zu spielen. Nach 13 Runden in der 2. Landesliga hat man bereits elf Siege und nur zwei Unentschieden. So langsam entfernt man sich auch immer mehr von den Verfolgern, der Abstand liegt schon bei acht Punkten. NAC befindet sich währenddessen auf dem vorletzten Platz in der Tabelle und hat grad einmal acht Punkte, zwischen den beiden Team liegen mehr als 25 Punkte. Also war der Favorit, der sich vor knapp 50 Zuschauern noch beweisen musste klar.

Die Amateure waren auch von Anfang an gleich gut im Spiel. Wie gewohnt war man dominant und spielbestimmend. NAC agierte etwas defensiver und lauerte auf Kontermöglichkeiten, während die Vienna das Spiel macht. Nach sieben Minuten durften auch die Gäste zum ersten Mal jubeln. Ramic verwertet eine Flanke auf den zweiten Stange zum 1:0. Nach dem guten Start wurden die Amateure unaufmerksam. Ein Fehler beim Einwurf brachte dem NAC eine gute Chance, mit der man auch in der 24. Spielminute ausgleichen konnte. Die Vienna ließ aber nicht lange auf eine Antwort warten und sorgte im direkten Gegenzug durch eine Flanke von Zatl und einen Kopfball von Ramic für die erneute Führung. Doch es ging weiter hin und her. NAC gleicht zwei Minuten später durch einen Strafstoß aus, es herrscht wider Gleichstand. Wieder waren es nur zwei Minuten, die die Vienna für eine Antwort brauchte. Ein Pass von links auf Ramic, der sich im eins gegen eins durchsetzt und mit seinem Dreierpack für das 3:2 sorgte. Vier Tore in fünf Minuten, eine für die Zuschauer sehr schöne Halbzeit, die auch mit 3:2 beendet wurde.

Vienna machte alles klar

Auf beiden Seiten wurde viel geändert, doch es scheint so als ob die Vienna erneut besser im Spiel ist. Man wollte jetzt alles klar machen. Nach etwas mehr als eine Stunde wurde Karl Höflich in die Tiefe geschickt und stelle auf 4:2. Damit war eigentlich schon alles klar und es gab keine direkte Antwort der Heimmannschaft. Man legte auch noch nach als Valtchev durch einen Standard auf 5:2 stellte. Den Schlusspunkt setzte dann Mahmutovic durch einen erneuten tiefen Ball. Die Amateure siegen schlussendlich mit 6:2

Stimme zum Spiel

Mehmet Sütcü (Trainer First Vienna Amateure)

"Ich gratuliere den Jungs zum Sieg heute gegen unseren Nachbarn. Die Hinrunde war bis jetzt sehr solide. Jetzt fokussieren wir uns noch einmal auf das letzte Spiel und dann geht es in eine verdiente Pause."

Nußdorfer AC tritt am kommenden Samstag bei DSV Fortuna 05 an, First Vienna FC 1894 Amat. empfängt am selben Tag Wiener Sport-Club 1b.

2. Landesliga: Nußdorfer AC – First Vienna FC 1894 Amat, 2:6 (2:3)

82 Hakija Mahmutovic 2:6

73 Michael Valtchev 2:5

63 Karl Hoeflich 2:4

29 Edvin Ramic 2:3

27 Dominik Hofer 2:2

25 Edvin Ramic 1:2

24 Dominik Hofer 1:1

7 Edvin Ramic 0:1

