DSV Fortuna 05 schießt KSV Siemens Großfeld vom Platz [Video]

Details Donnerstag, 23. November 2023 13:12

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich KSV Siemens und Fortuna 05 mit dem Endstand von 0:7. DSV Fortuna 05 setzte sich standesgemäß gegen Siemens durch. Das Spiel war schon zur Pause entschieden, denn da führten die Gäste schon mit 6:0. In der zweiten Halbzeit konnte sich die Defensive von KSV Siemens etwas stabilisieren und kassierte nur noch ein Tor.

Blitzstart der Gäste

Die Gäste beginnen druckvoll und es sollte nicht lange dauern, ehe sie in Führung gehen. Fortuna 05 versenkte die Kugel in der zehnten Minute zum 1:0 - nach einem Eckball ist Florian Kühnberger mit dem Kopf zur Stelle. Bereits in der 13. Minute erhöhte David Bednarcik den Vorsprung der Gäste - mit einer Flanke von der rechten Seite, die sich aber ins Tor senkte. Mit dem 3:0 von Hischam Aouas für DSV Fortuna 05 war das Spiel eigentlich schon entschieden (29.). Mit dem 4:0 durch Aladin Stafa schien die Partie bereits in der 30. Minute mit Fortuna 05 einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor der Pause traf Felix Kubeczko für DSV Fortuna 05 (40.), ehe auch noch das 6:0 fiel. KSV Siemens Großfeld sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück. Finnan Smith gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Fortuna 05 (85.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr DSV Fortuna 05 einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

43 Gegentreffer

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von KSV Siemens immens. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Heimmannschaft ist deutlich zu hoch. 43 Gegentreffer – kein Team der 2. Landesliga fing sich bislang mehr Tore ein. Siemens musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da KSV Siemens Großfeld insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase von KSV Siemens dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Mittwoch das Feld als Verlierer.

Fortuna bleibt Vierter

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Siemens festigte Fortuna 05 den vierten Tabellenplatz. DSV Fortuna 05 präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Fortuna 05. Sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat DSV Fortuna 05 derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Fortuna 05 seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Nach der klaren Niederlage gegen DSV Fortuna 05 ist KSV Siemens Großfeld weiter das defensivschwächste Team der 2. Landesliga.

Das nächste Mal ist KSV Siemens am 26.11.2023 gefordert, wenn man bei Landstraßer Athletik Club-Inter antritt. Am 25.11.2023 empfängt Fortuna 05 in der nächsten Partie Nußdorfer AC.

2. Landesliga: KSV Siemens Großfeld – DSV Fortuna 05, 0:7 (0:6)

85 Finnan Smith 0:7

44 Fabian Kühnberger 0:6

40 Felix Kubeczko 0:5

30 Aladin Stafa 0:4

29 Hischam Aouas 0:3

13 David Bednarcik 0:2

10 Fabian Kühnberger 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.