Packendes Duell zwischen Sportunion Schönbrunn und Columbia Floridsdorf

Details Samstag, 25. November 2023 19:00

Das Spiel vom Samstag zwischen Sportunion Schönbrunn und SC Columbia Floridsdorf endete mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Munterer Start

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jonas Zethofer sein Team in der 17. Minute - er trifft vom Elfmeterpunkt. Für das 1:1 von Col Floridsdorf zeichnete Ismail Tekcan verantwortlich (32.) - er versenkt das Leder im Kreuzeck. Damit ist wieder alles offen. Vor dem Seitenwechsel sorgte Marco Josic mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Sportunion Schönbrunn - damit haben die Gäste aus dem 21. Bezirk das Spiel gedreht. SC Columbia Floridsdorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Ausgleich für Schonbrunn

Im zweiten Durchgang starten die Gastgeber stärker, während die Gäste verschlafen. Das führt zum Ausgleichstreffer. Der Gast musste den Treffer von Walther Urban zum 2:2 hinnehmen (60.). In weiterer Folge geht es Hin und Her, es bleibt aber beim Remis. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Schönbrunn und SC Col. Floridsdorf spielten unentschieden.

Bei Sportunion Schönbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Das Heimteam geht mit nun 19 Zählern auf Platz zehn in die Winterpause. Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Schönbrunn derzeit auf dem Konto.

Columbia Floridsdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. SC Columbia Floridsdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und drei Niederlagen.

Sportunion Schönbrunn ist nun seit sechs Spielen, SC Columbia Floridsdorf seit elf Partien unbesiegt.

Stimme zum Spiel:

Christian Resner (Sportliche Leiter Columbia Floridsdorf): "Ich denke, dass das Remis am Ende das gerechte Ergebnis ist. Wir haben leider die zweite Halbzeit oder besser gesagt den Beginn der zweiten Halbzeit verschlafen. Insofern geht das Ergebnis in Ordnung, auch wenn wir nicht zufrieden sind."

Aufstellungen:

Sportunion Schönbrunn: Maurits Veit Hochmiller, Mohamed Hassanein, Alexander Jakob, Artin Akdedian, Jonas Zethofer, Clemens Werner, Semir Kovacevic, Walther Urban, John Paul Legado, Daniel Gasser, Niko Thurnwald (K)



Ersatzspieler: Mirza Sadic, Tobias Hager, Yasin Türkmen, Niklas Ulbert, Mikail Ceri, Adrian Wehr



Trainer: Peter Kostolansky

Columbia Floridsdorf: Stefan Nesic, Milorad Peric, Daniel Emeh, Ismail Tekcan, Kevin Nendwich (K), Batuhan Büyüktazim, Robert Lalic, Marco Josic, Lukas Damjanovic, Antonio Rados, Klemens Meyer



Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Barbod Mazaheri, Andrei Nasalean, Christopher Redl, Bernhard Becali, Filip Lukasik



Trainer: Michael Maurer

2. Landesliga: Sportunion Schönbrunn – SC Columbia Floridsdorf, 2:2 (1:2)

60 Walther Urban 2:2

44 Marco Josic 1:2

32 Ismail Tekcan 1:1

17 Jonas Zethofer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.