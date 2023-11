DSV Fortuna 05 gewinnt Derby gegen Nußdorfer AC [Video]

Details Samstag, 25. November 2023 21:41

Fortuna 05 setzte sich standesgemäß im Döblinger Derby gegen den Nußdorfer AC mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von DSV Fortuna 05. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Gastgeber erzielten damit in zwei Spielen elf Tore, nachdem man unter der Woche im Nachtrag KSV Siemens mit 7:0 vom Platz schoss (zum Bericht). Nach dem Spiel gab es bengalische Feuer der Fortuna-Fans.

Führung für Fortuna

Fortuna startet sehr druckvoll in das Derby. Die Gastgeber gingen durch Raphael Kutiak in der 27. Minute in Führung - schön herausgespielt und Tor. Für das 2:0 von Fortuna 05 zeichnete David Bednarcik verantwortlich (32.) - er trifft nach einem Eckball. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit der Führung für DSV Fortuna 05 ging es in die Halbzeitpause.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang starten die Gäste besser, treffen tun aber die Heimischen. Fortuna 05 baute die Führung aus, indem Hischam Aouas zwei Treffer nachlegte (47./56.). Vor dem 3:0 hatten die Nußdorfer eine 100-prozentige Tormöglichkeit, im Konter fällt dann das dritte Gegentor. Dann beinahe das 5:0, doch ein Schuss aus mehr als 30 Metern landet an der Latte. Dann verkürzen die Gäste aber doch: Tolga Imren erzielte in der 73. Minute den Ehrentreffer für Nußdorfer AC mit einem satten Schuss vom 16er. In der Schlussphase finden die Gäste noch eine gute Gelegenheit vor, doch es bleibt beim 4:1. Unter dem Strich verbuchte DSV Fortuna 05 gegen den Gast einen 4:1-Sieg.

Im letzten Hinrundenspiel errang Fortuna 05 drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 28 Punkte auf. Die Offensive von DSV Fortuna 05 in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch NAC war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer von Fortuna 05 in dieser Spielzeit zu. DSV Fortuna 05 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Nußdorfer AC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen von NAC sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Nußdorfer AC liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 42 Gegentreffer fing. Nun musste sich NAC schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Fortuna 05 wandert mit nun 28 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Nußdorfer AC gegenwärtig trist aussieht.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 02.03.2024 empfängt DSV Fortuna 05 dann im nächsten Spiel Wiener Sport-Club 1b, während NAC einen Tag später bei Landstraßer Athletik Club-Inter antritt.

Aufstellungen:

DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge - Maximilian Loicht, Alexander Sattlberger, Martin Blazevic - Felix Kubeczko, Hischam Aouas, Aladin Stafa, David Bednarcik (K) - Konstantin Langer, Raphael Kutiak, Fabian Kühnberger



Ersatzspieler: Brooklyn Janott, Finnan Smith, Benjamin Bednarcik, Nikolas Keseljevic, Lukas Schöberl, Luca Centrone



Trainer: Spyridon Makris

NAC: Aleksandar Randjelovic - Niko Fischer, Tolga Imren, Marco Zapracsny, Lorin Leidenfrost, Christoph Fehringer - Lasse Czeschel, Lukas Kauderer, Michael Gihl (K), Emilian Celo, Dominik Hofer -



Ersatzspieler: Julian Androsch, Can Bakici, Ivan Steininger, Tobias Jauschowetz, Philipp Reisinger, Marco Bildik



Trainer: Thomas Kral

2. Landesliga: DSV Fortuna 05 – Nußdorfer AC, 4:1 (2:0)

73 Tolga Imren 4:1

56 Hischam Aouas 4:0

47 Hischam Aouas 3:0

32 David Bednarcik 2:0

27 Raphael Kutiak 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.