Vier Tore in zehn Minuten: DSV Fortuna 05 schlägt Wiener Sport-Club 1b

Details Sonntag, 03. März 2024 10:08

Nichts zu holen gab es für W. Sport-Club 1b bei Fortuna 05. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Pflichtgemäß strich DSV Fortuna 05 gegen Wiener Sport-Club 1b drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Fortuna 05 geendet. Zur Pause stand es übrigens noch 0:0, ehe im zweiten Durchgang sechs Tore fielen.

Vorerst keine Tore

Schon im ersten Durchgang sieht das Publikum bemühte Teams, allerdings gibt es keine Tore. Das Spiel ist insgesamt ausgeglichen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Fortuna dreht auf

Im zweiten Durchgang sollte sich das ändern. Für das 1:0 und 2:0 der Gastgeber war Hischam Aouas verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (53./59.). Mit dem 3:0 durch Finnan Smith schien die Partie bereits in der 60. Minute mit DSV Fortuna 05 einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 von Fortuna 05 sorgte Raphael Kutiak, der in Minute 61 zur Stelle war. Damit erzielen die Gastgeber innerhalb von zehn Minuten vier Treffer. Die Gäste schlugen dann aber noch einmal zurück. In der 68. Minute brachte Berat Kocak das Netz für W. Sport-Club 1b zum Zappeln. Die Gäste witterten ihre Chance und schoss den Ball zum 2:4 ein (73.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 4:2 letztlich abpfiff, hatte DSV Fortuna 05 die drei Zähler unter Dach und Fach.

Für Fortuna 05 ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Offensiv sticht DSV Fortuna 05 in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 57 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Fortuna 05 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Wiener Sport-Club 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen DSV Fortuna 05 – W. Sport-Club 1b bleibt weiter unten drin. Die Defensive von Wiener Sport-Club 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 41-mal war dies der Fall. Nun musste sich W. Sport-Club 1b schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der Motor von Wiener Sport-Club 1b stottert gegenwärtig – seit sechs Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Fortuna 05, wo man insgesamt 31 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den vierten Tabellenplatz belegt.

Am nächsten Samstag reist DSV Fortuna 05 zu SC Columbia Floridsdorf, zeitgleich empfängt W. Sport-Club 1b Landstraßer Athletik Club-Inter.

Stimme zum Spiel:

Thomas Lentsch (Sportlicher Leiter DSV Fortuna): "Die erste Halbzeit ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel mit vier Toren innerhalb von 10 Minuten entschieden. Ich möchte unserer Mannschaft gratulieren. Das war ein sehr guter Start ins Frühjahr."

Aufstellungen:

DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Ivo Österreicher, Alexander Sattlberger, Martin Blazevic - Hischam Aouas, Jakob Linsbichler, Aladin Stafa, Luca Centrone - Konstantin Langer, Raphael Kutiak, Finnan Smith



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Omar Zarti, Nikolas Keseljevic, Maximilian Loicht, Lukas Schöberl, Fabian Kühnberger



Trainer: Zemri Deari

Wiener Sport-Club: Alexander Mödlhammer - Jakob Grimm (K), Selim Tütünci, Cihat Kocak, Petar Zivkovic, Mateja Nedeljkovic - Eray Öztürk, Liam Kratky - Houssem Fattoum, Aleksander Vdovitchenko, Berat Kocak



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Johannes Wurm, Viktor Pajkic, Nikola Sokolovic, Andrija Djokic, Muhammet Sezgin



Trainer: Idrissa Soura

2. Landesliga: DSV Fortuna 05 – Wiener Sport-Club 1b, 4:2 (0:0)

73 Houssem Fattoum 4:2

68 Berat Kocak 4:1

61 Raphael Kutiak 4:0

60 Finnan Smith 3:0

59 Hischam Aouas 2:0

53 Hischam Aouas 1:0