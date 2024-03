LAC-Inter geht gegen Tabellenschlusslicht Nußdorfer AC daheim unter

Details Sonntag, 03. März 2024 12:29

Zu Beginn der Rückrunde war das Tabellenschluss der Nußdorfer AC beim mächtigen LAC-Inter zu Gast. Das Tabellenschlusslicht der 2. Landesliga ging mit breiter Brust in diese Partie und das machte sich auch bemerkbar! Die Sensation war perferkt und der Nußdorfer AC schoss die Mannschaft von LAC-Inter regelrecht ab. Mit einem nicht unverdienten 1:0 geht es in die Kabinen. Nachdem in Halbzeit zwei bei LAC-Inter einfach nichts klappen sollte, machte das Tabellenschlusslicht den Sack zu und gewinnt am Ende bei LAC-Inter mit 4:0!

Mit breiter Brust zum Sieg

"In der Pause haben wir uns ordentlich vorbereitet und konnten das auch auf dem Platz beweisen", erklärte Co-Trainer Wolfgang Vogl. "Wir sind mit breiter Brust in dieses Spiel gegangen und haben immer an uns geglaubt. Nachdem wir am Anfang gut in die Partie gekommen sind konnten wir früh im Spiel das wichtige erste Tor erzielen", berichtet Vogl. "Es war eine sehr intenisive Partie mit Chancen auf beiden Seiten, aber wir konnten mit 1:0 in die Halbzeit gehen und haben in der zweiten Halbzeit probiert so weiterzuspielen wie in Halbzeit eins!", fügte Vogl hinzu. "Wir waren konsequent in unseren Aktionen und waren über das gesamte Spiel hinweg die bessere Mannschaft! Das 4:0 ist ein gerechtes Ergebnis und außerdem sind wir sehr stolz auf unsere Jungs und es hat sich gelohnt im Winter ordentlich Gas zu geben", berichtete Co-Trainer Vogl zufrieden. "Nun schauen wir, dass wir in den nächsten schwierigen Partien, dass Niveau halten und weiterhin wichtige Punkte sammeln können", erklärte Wolfgang Vogl.

Intensive Partie wird zu Torfestival

Von Anfang an war viel Schwung in der Partie. Durch den frühen Treffer für die Gäste war die Mannschaft von LAC-Inter etwas spielfreudiger und arbeitete mehr nach vorne. LAC-Inter erspielte sich einige Chancen konnte jedoch keine im Tor unterbringen. Mit 1:0 für die Gäste ging es in die Kabine! Nach einer weiteren Druckphase von LAC-Inter wieder ohne Torerfolg war es Mahdi Aouas der in der 76. Spielminute einen klasse Konter zum 2:0 vollenden konnte. Kurz darauf war es Denis Bakici der in der 79. Spielminute den Sack zumachte und das 3:0 erzielte. Nach einer Verletzung musste LAC-Inter zu zehnt agieren und kassierten in Minute 82 den 4:0 Endstand. Das Tabellenschlusslicht sammelt wichtige drei Punkte gegen den Favoriten am dritten Tabellenplatz und springt somit auf Platz 14.

Fazit

Es ist eine große Sensation, aber nachdem der Nußdorfer AC zuhause gegen LAC-Inter verlor konnten sie sich revangieren und sich den Frust von der Seele schießen. Jetzt heißt es weiterhin Gas geben und weitere Punkte nächste Woche gegen Gersthof einsacken. Für LAC-Inter wartet nächste Woche die Akademie vom Wiener Sport-Club!

LAC-Inter: Dario Kurevija, Lucien Liyolo-Holzmann, Fabio De Monte, Tobias Seebacher (K), Eric Damschen, Muhammed Halici, Ugljesa Lirsch, Lukas Pauer, Valentin Neuhold, Tobias Ulbing, Felix Feurer



Ersatzspieler: Jonathan Ulrich, Ludwig Hubauer, Ulrich Hubauer, Til Weber, Ismael Minoungou, Moritz Urbanski



Trainer: Günther Weigl

NAC: Jakob Chiste - Thomas Kral (K), Tolga Imren, Christoph Fehringer - Can Bakici, Tobias Jauschowetz, Emilian Celo, Pieter Vestjens, Denis Bakici - Mahdi Aouas, Markus Burger



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Marco Zapracsny, Lorin Leidenfrost, Lasse Czeschel, Michael Gihl, Dominik Hofer



Trainer: Thomas Kral

Foto: LAC-Inter Facebook